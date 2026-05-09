थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी कर लेनी चाहिए’

Rakhi Sawant On Vijay-Trisha: इस समय तमिल राजनीति में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है थलापति विजय, जो जल्द ही सीएम पद के लिए शपथ लेंगे. लेकिन चुनावी मैदान के साथ-साथ एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की पर्सनल लाइफ भी लगातार चर्चा में बनी हुई है. वहीं अब राखी सावंत ने विजय और त्रिशा के कथित रिश्ते पर अपनी टिप्पणी दे डाली है.
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‘लियो’ सुपरस्टार थलापति विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में राजनीतिक पार्टी टीवीके को बड़ी जीत हासिल कराई है. वहीं अन्य पार्टियों के सहयोग से अब विजय सरकार बनाने जा रहे हैं. लेकिन राजनीति के साथ-साथ थलापति की पर्सनल लाइफ भी इस समय हॉट टॉपिक बनी हुई है. एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ लंबे समय से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, जो चुनावी परिणाम के दिन विजय के घर के बाहर भी देखी गई थीं. इसी बीच, अपने अनोखे और हास्य बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत ने विजय और त्रिशा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है.
राखी सावंत ने थलापति विजय और एक्ट्रेस त्रिशा के कथित अफेयर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि अब दोनों को शादी कर लेना चाहिए. राखी के बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.
विजय-त्रिशा की मेहंदी में शामिल होंगी राखी
दरअसल, पिछले कुछ समय से विजय और त्रिशा के बीच अफवाहों का बाजार काफी गर्म रहा है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इसी बीच राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कह दिया कि वो उनकी शादी की मेहंदी में जरूर शामिल होंगी.
राखी को पसंद है विजय-त्रिशा की जोड़ी
राखी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो एक्ट्रेस त्रिशा को काफी लंबे समय से जानती हैं, जिसके बाद राखी ने उनके काम की जमकर तारीफ की. राखी ने कहा, ‘विजय और त्रिशा की जोड़ी काफी अच्छी है, मैं त्रिशा को बचपन से जानती हूं, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय वो साउथ में शिफ्ट हो गई थीं.’ इसी दौरान, राखी ने विजय की तारीफ करते हुए कहा ‘मैं पर्सनली उनको बेहद पसंद करती हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा सपना है उनके साथ एक गाना करना, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया. अब सोचती हूं कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं.’
जन्मदिन पर त्रिशा को मिला तोहफा
विजय और त्रिशा ने साथ में कई फिल्में की हैं, जिसमें ‘घिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’, ‘कुरुवी’ और ‘लियो’ शामिल है. इस जोड़ी को दर्शकों को कई सालों से प्यार मिलता आ रहा है. वहीं करीब 15 साल बाद ‘लियो’ में दोनों की केमिस्ट्री फिर से फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई है. वहीं सबसे दिलचस्प बात ये है कि, चुनावी नतीजे जिस दिन आए और विजय की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसी दिन एक्ट्रेस त्रिशा का जन्मदिन था. इस मौके पर दोनों के फैंस ने इस जीत को एक्ट्रेस के खास दिन से जोड़ दिया और इस टॉपिक पर रील बनाना शुरू कर दिया.
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