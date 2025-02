सड़क पर परफॉर्म कर रहे थे सिंगर एड शीरन, बेंगलुरु पुलिस ने अचानक रुकवा दिया; क्या है मामला?

Singer Ed Sheeran: ब्रिटिश सिंगर एड शीरन अपने मैथमेटिक्स टूर के तहत भारत आए हैं. जहां वो NICE ग्राउंड, मदावरा में परफॉर्म करेंगे. इसी बीच उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया. दरअसल, ब्रिटिश सिंगर-सॉन्गराइटर एड शीरन को बेंगलुरु पुलिस ने चर्च स्ट्रीट पर अचानक किए गए लाइव परफॉर्मेंस के दौरान रोक दिया. पुलिस ने उनसे जरूरी इजाजत न होने की वजह से परफॉर्मेंस बंद करने को कहा.

पुलिस अधिकारी शीरन को पहचान नहीं सके और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया. इस दौरान शूट किए गए एक वीडियो में एड शीरन भीड़ से कहते दिखे, 'हमारे पास यहां रहने की अनुमति है, लेकिन ये पुलिसवाला इसे बंद करवा रहा है'. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर उनके फैंस के रिएक्शन भी आ रहे हैं. इतना ही नहीं, भारत में एड शीरन के दो बड़े कॉन्सर्ट होने वाले हैं. फैंस भी उनके परफॉर्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

This is just abysmal and embarrassing ! Bengaluru cops pull the plug & stop @edsheeran while he was performing live on church Street. His team claims the performance was to last only a few minutes & permission was also taken, cops deny this claim. #BrandBengaluru #EdSheeran. pic.twitter.com/IBMrYiQUxg

— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) February 9, 2025