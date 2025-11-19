आखिर तक नहीं पता चलेगा कातिल का नाम, ये 5 फिल्में आपको देंगी झटके पर झटके! राज खुलने पर उड़ जाएंगे होश!

Suspense Thriller movies: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्में मौजूद हैं, जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगी. इन फिल्मों की कहानी, एक्टिंग और डायरेक्शन इतना कमाल का है कि ये रिलीज के सालों बाद भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं और लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और थ्रिलर देख आप चौंक जाएंगे. इनका क्लाइमेक्स भी काफी जबरदस्त है.

रत्सासन (Ratsasan)

यह एक तमिल फिल्म है, जिसकी कहानी एक सीरियल किलर पर आधारित है. फिल्म में विष्णु विशाल एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं जो एक ऐसे कातिल का पीछा करते हैं जो स्कूल की लड़कियों को मारता है. यह फिल्म अपने ट्विस्ट और ग्रिपिंग स्क्रीनप्ले के लिए मशहूर है. इसे दक्षिण भारत की सबसे अच्छी थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है.

इतफाक (Ittefaq)

सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना की यह फिल्म एक रात में हुई दो हत्याओं की कहानी बताती है. इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि आपको आखिर तक पता नहीं चलता कि असली कातिल कौन है. फिल्म को अलग-अलग किरदारों के नजरिए से दिखाया गया है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ जाता है.

अंधाधुन (Andhadhun)

आयुष्मान खुराना ने इसमें एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई है, जो अनजाने में एक मर्डर का गवाह बन जाता है. इस फिल्म में राधिका आप्टे और तब्बू भी हैं. 'अंधाधुन' अपनी डार्क कॉमेडी और अनप्रेडिक्टेबल कहानी के लिए जानी जाती है. इसका एंडिंग (अंत) इतना चौकाने वाला है कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं.

दृश्यम (Drishyam) - हिंदी/मलयालम

यह फिल्म एक साधारण आदमी विजय की कहानी है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से दिमागी जंग लड़ता है. अजय देवगन (हिंदी) और मोहनलाल (मलयालम) ने मुख्य भूमिका निभाई है. यह फिल्म दिखाती है कि एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे वह कानून की नज़रों में धूल झोंकने में कामयाब होता है. दोनों ही वर्जन ज़बरदस्त हैं.

रात अकेली है (Raat Akeli Hai)

यह एक और शानदार क्राइम थ्रिलर है, जिसमें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक पुलिस वाले (इंस्पेक्टर जीतू) का किरदार निभाते हैं, जिसे एक अमीर ज़मींदार की हत्या की गुत्थी सुलझानी होती है. फिल्म की मजबूत कास्ट और माहौल इसे देखने लायक बनाते हैं. नवाज़ुद्दीन की एक्टिंग और छोटे शहर के बैकग्राउंड की वजह से यह फिल्म काफी रियलिस्टिक लगती है.