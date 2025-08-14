स्वतंत्रता दिवस पर जरूर देखें ये फिल्में, जब तिरंगे के रंगों में रंगे सितारे, कहानी हिला देंगी आपका दिमाग
Advertisement
trendingNow12881200
Hindi Newsबॉलीवुड

स्वतंत्रता दिवस पर जरूर देखें ये फिल्में, जब तिरंगे के रंगों में रंगे सितारे, कहानी हिला देंगी आपका दिमाग

Independence Day Special Movies: 15 अगस्त की छुट्टी के दिन आप भी घर बैठे अपना दिन मजेदार गुजारना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए जबरदस्त फिल्में लेकर आए है. जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभक्ति की भावना में डूब जाने के लिए जरूर देखें. इन फिल्मों को देखने के बाद आपको भारतीय होने पर काफी गर्व महसूस होगा. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों तक के नाम शामिल हैं. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 14, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्वतंत्रता दिवस पर देखें ये फिल्में
स्वतंत्रता दिवस पर देखें ये फिल्में

Independence Day Special Movies: 15 अगस्त 2025 को भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे हो जाएंगे. शुक्रवार को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर हम आपके लिए देशभक्ति से जुड़ी फिल्में लेकर आए है. जिन्हें आप अपने परिवार वालों के संग बैठकर देख सकते हैं. इन फिल्मों की लिस्ट में हम आपके लिए साउथ और बॉलीवुड फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए. जबरदस्त फिल्मों को आप घर बैठे मजे से देख सकते हैं. चलिए बताते हैं आपको फिल्मों के नाम- 

रोजा
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप साउथ की फिल्म 'रोजा' देख सकते हैं. इस फिल्म का निर्देशन फेमस डायरेक्टर मणिरत्नम ने किया था. यह एक लव स्टोरी है, लेकिन आपको इसमें देशभक्ति भी देखने को मिलेगी. रोजा फिल्म में आपको एक्टर अरविंद स्वामी और एक्ट्रेस मधु लीड रोल में नजर आएंगी. आपको फिल्म की कहानी काफी पसंद आएगी. 

केसरी 2 
अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप अक्षय कुमार और अनन्या पांडे की फिल्म 'केसरी 2' देख सकते हैं. इस फिल्म में अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए मासूम लोगों को कैसे इंसाफ मिला था. केसरी 2 को आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म में आपको अक्षय और अनन्या संग आर माधवन लीड रोल में नजर आएंगे. 

fallback

वंदे मातरम
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप कन्नड़ फिल्म 'वंदे मातरम' देख सकते हैं. इसकी कहानी आपको काफी पसंद आएगी. इस फिल्म में आपको एक पुलिस अधिकारी गायत्री की कहानी देखने को मिलेगी. पुलिस अधिकारी को आतंकवादियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इसी बीच उसी पुलिस अधिकारी का छोटा भाई आतंकवाद की ओर आकर्षित हो जाता है. इस फिल्म को देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा.

सरदार उधम सिंह 
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की थ्रिलर फिल्म सरदार उधम सिंह को भी आप देख सकते हैं. इस फिल्म में आपको स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की कहानी देखने को मिलेगी. सरदार उधम सिंह फिल्म में भी आपको जलियांवाला बाग पर आधारित कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म को आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

fallback

बॉम्बे
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप घर बैठे साउथ की फिल्म 'बॉम्बे' देख सकते हैं. यह फिल्म बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए मुंबई दंगों से पहे और उसके बाद की कहानी को काफी अच्छे से दिखाती है. फिल्म में आप देखेंगे कि दो अलग धर्म के कपल ना चाहते हुए भी सांप्रदायिक दंगों में फंस जाते हैं. 'बॉम्बे' फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025top 5 patriotic bollywood moviesAkshay KumarVicky kaushal

Trending news

6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
;