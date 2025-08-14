स्वतंत्रता दिवस पर जरूर देखें ये फिल्में, जब तिरंगे के रंगों में रंगे सितारे, कहानी हिला देंगी आपका दिमाग

Independence Day Special Movies: 15 अगस्त 2025 को भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे हो जाएंगे. शुक्रवार को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर हम आपके लिए देशभक्ति से जुड़ी फिल्में लेकर आए है. जिन्हें आप अपने परिवार वालों के संग बैठकर देख सकते हैं. इन फिल्मों की लिस्ट में हम आपके लिए साउथ और बॉलीवुड फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए. जबरदस्त फिल्मों को आप घर बैठे मजे से देख सकते हैं. चलिए बताते हैं आपको फिल्मों के नाम-

रोजा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप साउथ की फिल्म 'रोजा' देख सकते हैं. इस फिल्म का निर्देशन फेमस डायरेक्टर मणिरत्नम ने किया था. यह एक लव स्टोरी है, लेकिन आपको इसमें देशभक्ति भी देखने को मिलेगी. रोजा फिल्म में आपको एक्टर अरविंद स्वामी और एक्ट्रेस मधु लीड रोल में नजर आएंगी. आपको फिल्म की कहानी काफी पसंद आएगी.

केसरी 2

अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप अक्षय कुमार और अनन्या पांडे की फिल्म 'केसरी 2' देख सकते हैं. इस फिल्म में अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए मासूम लोगों को कैसे इंसाफ मिला था. केसरी 2 को आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म में आपको अक्षय और अनन्या संग आर माधवन लीड रोल में नजर आएंगे.

वंदे मातरम

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप कन्नड़ फिल्म 'वंदे मातरम' देख सकते हैं. इसकी कहानी आपको काफी पसंद आएगी. इस फिल्म में आपको एक पुलिस अधिकारी गायत्री की कहानी देखने को मिलेगी. पुलिस अधिकारी को आतंकवादियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इसी बीच उसी पुलिस अधिकारी का छोटा भाई आतंकवाद की ओर आकर्षित हो जाता है. इस फिल्म को देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा.

सरदार उधम सिंह

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की थ्रिलर फिल्म सरदार उधम सिंह को भी आप देख सकते हैं. इस फिल्म में आपको स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की कहानी देखने को मिलेगी. सरदार उधम सिंह फिल्म में भी आपको जलियांवाला बाग पर आधारित कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म को आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

बॉम्बे

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप घर बैठे साउथ की फिल्म 'बॉम्बे' देख सकते हैं. यह फिल्म बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए मुंबई दंगों से पहे और उसके बाद की कहानी को काफी अच्छे से दिखाती है. फिल्म में आप देखेंगे कि दो अलग धर्म के कपल ना चाहते हुए भी सांप्रदायिक दंगों में फंस जाते हैं. 'बॉम्बे' फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है.