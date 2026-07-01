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बाबा निराला की वापसी तय! बॉबी देओल की 'आश्रम 4' पर आया बड़ा अपडेट, जल्द शुरू होगी शूटिंग

Aashram 4: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल, अदिति पोहंकर और चंदन रॉय सान्याल की मशहूर वेब सीरीज 'आश्रम' के चौथे सीजन पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्देशक प्रकाश झा अपनी सीरीज के चौथे सीजन की शूटिंग इसी साल अगस्त के मध्य में शुरू करने जा रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:15 PM IST
बाबा निराला की वापसी तय! बॉबी देओल की 'आश्रम 4' पर आया बड़ा अपडेट, जल्द शुरू होगी शूटिंग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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