बाबा निराला की वापसी तय! बॉबी देओल की 'आश्रम 4' पर आया बड़ा अपडेट, जल्द शुरू होगी शूटिंग

Bobby Deol Aashram Season 4: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल एक बार फिर बाबा निराला के किरदार में वापसी करने जा रहे हैं. उनकी वेब सीरीज 'एक बदनाम... आश्रम' का सीजन 4 जल्द ही फ्लोर पर जाने वाला है. निर्देशक प्रकाश झा की इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही कामयाब रहे हैं.
अब प्रकाश झा अगस्त महीने के मध्य में 'आश्रम 4' की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं. बीते तीन सीजन की तरह ही इस बार भी सीरीज की लीड कास्ट वही रहेगी. यानी बॉबी देओल, अदिति पोहंकर और चंदन रॉय सान्याल चौथे सीजन में भी दिखाई देंगे. 'आश्रम 4' की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां इसका तीसरा सीजन खत्म हुआ था. हालांकि, 'आश्रम' का चौथा सीजन फिनाले सीजन होगा या इसकी कहानी आगे भी बढ़ेगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
वेब सीरीज 'आश्रम' के क्रिएटर और डायरेक्टर प्रकाश झा ही हैं. इसका पहला सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था और आते ही इसने धमाल मचा दिया था. हर किसी की जुबान पर बाबा निराला का नाम चढ़ गया था. बॉबी देओल ने सीरीज में निगेटिव किरदार निभाया है. सीरीज में वह ऐसे बाबा बने हैं, जो हर तरह के गलत काम करते हैं. बाबा निराला की राजनीतिक गलियारों में पैठ है. वह भ्रष्टाचार और अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहता है. सीरीज में चंदन रॉय सान्याल ने भोपा स्वामी यानी बाबा निराला के करीबी का किरदार निभाया है. वहीं अदिति पोहंकर ने पम्मी का किरदार निभाया है.
इस फेमस सीरीज में दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयंका, विक्रम कोचर, त्रिधा चौधरी, अध्ययन सुमन और राजीव सिद्धार्थ जैसे कलाकार भी नजर आ चुके हैं. 'आश्रम' का पहला सीजन 28 अगस्त 2020, दूसरा सीजन नवंबर 2020 में आया था. वहीं, तीसरा सीजन दो पार्ट में रिलीज हुआ था. पहला पार्ट 3 जून 2022 और दूसरा पार्ट 27 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था.
बता दें कि बीते 6 सालों में बॉबी देओल के करियर को काफी उड़ान मिली है. अब हर दूसरी-तीसरी फिल्म में बॉबी देओल नजर आ जाते हैं. हिंदी से लेकर साउथ तक बॉबी देओल का सिक्का चलता है. इन दिनों एक्टर अपनी फिल्म 'अल्फा' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में बॉबी के अलावा आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और अनिल कपूर भी नजर आएंगे. 'अल्फा' 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.