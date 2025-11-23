Advertisement
trendingNow13015783
Hindi Newsबॉलीवुड

अक्षय कुमार की मां बनने पर इस हसीना को पछतावा, 19 साल बाद एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोली- 'मैंने अपनी कब्र खुद खोदी...'

Shefali Shah On Waqt Movie: फेमस वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 3 में नजर आ रही एक्ट्रेस शेफाली शाह ने हाल ही में अपने करियर की शुरुआती दिनों के बारे में बात की. उन्होंने साल 2005 में आई फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था, जिसका उन्हें करियर में नुकसान उठाना पड़ा था. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेफाली शाह
शेफाली शाह

Shefali Shah On Waqt Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह इस वक्त अपनी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. सीरीज में एक बार फिर अपने अभिनय से वो तारीफें बटोर रही हैं. हालांकि एक वक्त ऐसा भी था, जब उन्होंने खुद ही अपना करियर खराब करने वाला फैसला लिया था. शेफाली ने फिल्म 'वक्त: रेस अगेंस्ट टाइम' में खुद से उम्र में बड़े एक्टर अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ था कि उनका ये फैसला कितना गलत था. 

साल 2005 में आई थी फिल्म 
साल 2005 में आई फिल्म 'वक्त' में शेफाली ने अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. इस फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर शेफाली के पति विपुल अमृतलाल शाह ही थे. उन्होंने शेफाली को वो किरदार प्लेन करने से मना भी किया था, लेकिन एक्ट्रेस नहीं मानी. हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पति ने मुझे किया था मना'
शेफाली ने बताया कि 'पति ने मुझसे कहा था, ये मत करना. अमित जी ने सलाह दी थी कि तुम इस रोल के लिए शेफाली को क्यों नहीं ले लेते. उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो फिर बैठेंगी. एक दिन मैंने अपने बालों पर पाउडर लगाया. देखो में उम्रदराज और समझदार लग सकती हूं.' उनका कहना था कि 'ये मत करो.' पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये करना चाहती हूं. मैंने अपनी कब्र खुद खोद ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय कुमार से उम्र में करीब 6 साल छोटी हसीना 
शेफाली शाह अक्षय कुमार से उम्र में करीब 6 साल छोटी हैं. शेफाली जहां 52 साल की है तो अक्षय इस वक्त 28 साल के हैं. इसके बावजूद उन्होंने अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने महज 20.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें शेफाली, अक्षय और अमिताभ बच्चन के अलावा प्रियंका चोपड़ा, राजपाल यादव और बोमन ईरानी जैसे सितारे नजर आए थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shefali ShahAkshay KumarAmitabh Bachchan

Trending news

बहरीन-हैदराबाद जा रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद जा रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब