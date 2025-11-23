अक्षय कुमार की मां बनने पर इस हसीना को पछतावा, 19 साल बाद एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोली- 'मैंने अपनी कब्र खुद खोदी...'

Shefali Shah On Waqt Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह इस वक्त अपनी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. सीरीज में एक बार फिर अपने अभिनय से वो तारीफें बटोर रही हैं. हालांकि एक वक्त ऐसा भी था, जब उन्होंने खुद ही अपना करियर खराब करने वाला फैसला लिया था. शेफाली ने फिल्म 'वक्त: रेस अगेंस्ट टाइम' में खुद से उम्र में बड़े एक्टर अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ था कि उनका ये फैसला कितना गलत था.

साल 2005 में आई थी फिल्म

साल 2005 में आई फिल्म 'वक्त' में शेफाली ने अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. इस फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर शेफाली के पति विपुल अमृतलाल शाह ही थे. उन्होंने शेफाली को वो किरदार प्लेन करने से मना भी किया था, लेकिन एक्ट्रेस नहीं मानी. हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया.

'पति ने मुझे किया था मना'

शेफाली ने बताया कि 'पति ने मुझसे कहा था, ये मत करना. अमित जी ने सलाह दी थी कि तुम इस रोल के लिए शेफाली को क्यों नहीं ले लेते. उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो फिर बैठेंगी. एक दिन मैंने अपने बालों पर पाउडर लगाया. देखो में उम्रदराज और समझदार लग सकती हूं.' उनका कहना था कि 'ये मत करो.' पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये करना चाहती हूं. मैंने अपनी कब्र खुद खोद ली.

अक्षय कुमार से उम्र में करीब 6 साल छोटी हसीना

शेफाली शाह अक्षय कुमार से उम्र में करीब 6 साल छोटी हैं. शेफाली जहां 52 साल की है तो अक्षय इस वक्त 28 साल के हैं. इसके बावजूद उन्होंने अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने महज 20.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें शेफाली, अक्षय और अमिताभ बच्चन के अलावा प्रियंका चोपड़ा, राजपाल यादव और बोमन ईरानी जैसे सितारे नजर आए थे.