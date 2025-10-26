Advertisement
पंचायत सीरीज के फैंस के लिए गुड न्यूज, 'प्रह्लाद पांडे' ने दिया अपकमिंग सीजन को लेकर बड़ा अपडेट, कहा- 'साइंटिस्ट एक साल बाद.....'

Panchayat Season 5 Update: बेस्ट वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फैसल मलिक ने सीरीज की शूटिंग की योजना पर बात करते हुए कहा कि अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. एक्टर ने अपने स्ट्रगल और किरदारों के बारे में भी खुलकर बात की. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 26, 2025, 10:09 PM IST
'प्रह्लाद पांडे'
Panchayat Season 5 Update: एक्टर फैसल मलिक को वेब सीरीज 'पंचायत' में प्रह्लाद पांडे को काफी पसंद किया गया है. फैसल मलिक छोटे बजट की फिल्मों के बाद बड़े प्रोजेक्ट की ओर रुख किया. उन्होंने इंडस्ट्री की चुनौतियों पर खुलकर बात की और पंचायत के अपकमिंग पांचवें सीजन पर अपडेट किया. एक्टर ने अपने करियर, इंडस्ट्री और अभिनेता की खासियतों की ओर भी ध्यान दिलाने की कोशिश की. 

फिल्म 'थामा' में नजर आए फैसल मलिक 
फैसल मलिक ताजा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थामा' में नजर आए हैं. इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आए हैं, फिल्म में उनकी फैसल मलिक की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. हालांकि दर्शक बेसब्री से फैसल की अपकमिंग सीरीज 'पंचायत 5' का इंतजार कर रहे हैं. फैसल ने पिंकविला से बात करते हुए अपने करियर पर खुलकर बात की. अपने प्रोजेक्ट चुनने की आजादी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अपने प्रोजेक्ट चुनने का मौका अभी भी उन्हें नहीं मिलता है. मैंने कभी बजट को लेकर इस तरह नहीं सोचा. जहां पर मैं अभी हूं, वहां पर मेरी चॉइस नहीं है. कोई सेलेक्ट करेगा, तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं. अभी मेरे जीवन में वह दौर आया नहीं है, जब मैं खुद तय करूं कि क्या करना है क्या नहीं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘किरदार से ज्यादा जरूरी कहानी’
फैसल मलिक ने आगे कहा कि उनके लिए सबसे अहम चीज कहानी है, न कि किरदार. वे कहते हैं कि 'स्क्रिप्ट सही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे किरदार के लिए ज्यादा बड़ी चीज कहानी वह कहानी है. चाहे वह एक भी सीन का क्यों ना हो. काफी ज्यादा काम मेरे लिए ऐसे ही तो हैं. अभी आएंगे वह भी ऐसे ही हैं, जिसमें एक-दो सीन करता हूं. बहुत अच्छी लगी मुझे तो मैं कर देता हूं.'  

अपनी बड़ी फिल्मों पर फैसल ने किया खुलासा 
फैसल ने अपनी बड़ी फिल्मों और पहचान पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बड़ी फिल्मों का एक एक्टर की जर्नी में कितना महत्व है, हालांकि वह मानते हैं कि उस क्षेत्र में सफलता पाने में समय लगता है.वे कहते हैं, 'यह बड़ी फिल्म, यह आर्टिस्ट को विशाल दर्शक वर्ग तक पहुंचाते हैं. उसमें समय लगता है. वह आपको देखते हैं, समझते हैं और अपनी वजह से जो लोग बनाते हैं, उन्हें लगता हैं कि कुछ कर रहे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभी लिखी जा रही स्क्रिप्टिंग 
वहीं फैसल मलिक ने 'पंचायत 5' को लेकर बड़ा अपडेट भी शेयर किया. फैसल ने खुलासा किया कि स्क्रिप्ट पर फिलहाल काम चल रहा है और शूटिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. फैसल ने बताया कि 'पंचायत के पांचवे सीजन की शूटिंग अभी शुरू होगी. अभी तो कमरे में बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. साइंटिस्ट एक साल के बाद ही स्क्रिप्ट देते हैं. शूटिंग अगले साल हो जाएगी, लेकिन रिलीज अमेजन प्राइम पर निर्भर करता है.'

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Faisal MalikPanchayat

