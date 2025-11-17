Advertisement
‘जी करता है गला काट दूं', जब 'भाभी जी घर पर है' के सक्सेना जी को पड़ा था सरेआम थप्पड़; खूंखार विलेन पर भड़के एक्टर

Saanand Verma To Gulshan Grover says Jee Karta hai Gala kaat Du: 'भाभी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी थप्पड़ खाने की वजह से ही फेमस हो गए लेकिन वही थप्पड़ उनके लिए परेशानी का कारण बन गया. हालिया इंटरव्यू में एक्टर सानंद वर्मा ने गुलशन ग्रोवर पर गुस्सा उतारा और कहा कि उन्होंने बिना बताए ही थप्पड़ मार दिया था, उसे लेकर वो अब भी नाराज हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:13 PM IST
Saanand Verma To Gulshan Grover: भाभी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी यानी एक्टर सानंद वर्मा शो में थप्पड़ खाने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान, अनुभवी एक्टर गुलशन ग्रोवर ने उन्हें असल में थप्पड़ मारा था, वो भी बिना उनकी इजाजत लिए या उनसे बात किए. सानंद ने यह भी बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीन करते रहे.

'फर्स्ट कॉपी' के सेट पर हुआ था हादसा

सालों बाद अब एक्टर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि उनकी फीलिंग ऐसी थी कि वो बस अब उनका गला रेत दें. सानंद वर्मा और गुलशन ग्रोवर ने वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी में साथ काम किया था. सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में सानंद ने कहा, 'गुलशन ग्रोवर ने मुझे सचमुच जोर से थप्पड़ मारा. अंदर से, मुझे उसका गला काटने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. यह पहली बार है कि मैं इसके बारे में खुलकर बात कर रहा हूं. वह जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, यह अभिनय नहीं था.' अभिनेता ने आगे बताया कि यह कोई एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था और उन्हें पहले से किसी ने चेतावनी भी नहीं दी. उन्होंने कहा, 'अगर उन्होंने पहले बताया होता तो मैं असली थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहता. लेकिन मैंने कुछ महसूस नहीं किया; मैं अपने किरदार में रहा, सीन पूरा किया और बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से चला गया.'

जब होस्ट ने पूछा कि क्या असली थप्पड़ से पहले चेतावनी देना जरूरी है तो सानंद ने कहा, 'पहले से बताना बहुत जरूरी है. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया. यह गलत था. मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मैं नकारात्मकता से बचना चाहता था. मेरा तो मन भी कर रहा था कि कुर्सी उठाकर उन्हें मार दूँ, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए सब सह लिया.'

अनिल कपूर के अंदाज से तुलना

सानंद ने गुलशन ग्रोवर की इस हरकत की तुलना बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर से करते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि अनिल कपूर भी सच में थप्पड़ मारते हैं, लेकिन बाद में हमेशा माफ़ी मांगते हैं और अपनी सहानुभूति जताते हैं. लेकिन गुलशन जी ने ऐसा नहीं किया. वह एक आत्म-मुग्ध व्यक्ति हैं और अपनी बुरे आदमी की छवि को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं.'

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

