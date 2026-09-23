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'भाभीजी घर पर हैं!' फेम एक्टर की हालत नाजुक, 9वीं बार अस्पताल में भर्ती; इलाज में बिक गया घर, परिवार ने मांगी आर्थिक मदद

Ishwar Thakur Health Update: 'भाभी जी घर पर हैं!' और 'एफआईआर' फेम एक्टर ईश्वर ठाकुर की हालत काफी नाजुक होने पर उन्हें 9वीं बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के लिए परिवार ने अपना घर तक बेच दिया है और अब आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 23, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:26 PM IST
'भाभीजी घर पर हैं!' फेम एक्टर की हालत नाजुक, 9वीं बार अस्पताल में भर्ती; इलाज में बिक गया घर, परिवार ने मांगी आर्थिक मदद
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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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