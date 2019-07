'भाग मिल्खा भाग' ने पूरे किए 6 साल, फरहान अख्तर बोले- 'मेरी जिंदगी बदल दी'

नई दिल्ली: बॉलीवुड में बायोपिक्स की शुरुआत करने वाली फिल्मों में से एक 'भाग मिल्खा भाग' आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शुमार है. भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' की रिलीज के छह साल पूरे होने पर पर्दे पर मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले कलाकार फरहान अख्तर थोड़े इमोशनल नजर आ रहे हैं.

फरहान का कहना है कि इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी. इस फिल्म ने गुरुवार को अपने छह साल पूरे कर लिए, जिस पर फरहान ने ट्वीट कर कहा, "'भाग मिल्खा भाग' को छह साल हो गए हैं और इसने मेरी जिंदगी बदल दी. आपने हमारी फिल्म को जितना प्यार दिया है और जितना अभी भी दे रहे हैं उसके प्रति दिल आभारी है."

6 years since #bhaagmilkhabhaag came along and changed my life.. heart is filled with gratitude for all the love you have shown and continue to show our film. Big big hug. @rakeyshommehra @prasoonjoshi_ @sonamkapoor @divyadutta25 @shankarehsaanloy @samir_jaura @JeevMilkhaSingh pic.twitter.com/NQFtmUGIOc

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) July 12, 2019