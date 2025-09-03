‘सलमान ने पूरी तरह…’, भाईजान और अपनी दोस्ती को लेकर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने कही ये बात, खोला अपनी शादी के दिन का बड़ा राज!

सलमान खान और भाग्यश्री की दोस्ती के किस्से पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय रहते हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने एक और पुराने किस्से का खुलासा किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साल 1989 में फिल्म 'मैंने प्यार किया' से सलमान खान के साथ फिल्मों में डेब्यू किया था. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था और मूवी सुपरहिट रही थी. इस फिल्म से भाग्यश्री रातों-रात इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा बन गई थी. वहीं फिल्म के बाद सलमान खान और भाग्यश्री के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी जो कि आज कई सालों के बाद भी बरकरार है. मगर कुछ ही फिल्मों को करने के बाद एक्ट्रेस भाग्यश्री ने शादी कर ली थी जो कि पूरे बॉलीवुड के लिए चौंकाने वाली खबर थी.
'मैंने प्यार किया'
सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए हाल ही में भाग्यश्री ने कुछ बातों के बारे में खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया, 'सलमान ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' के समय पर हमेशा मेरा ध्यान रखा और वो काफी प्रोटेक्टिव भी थे.' भाग्यश्री ने आगे कहा, 'सलमान खान का जिस तरह से स्टाडम था मुझे शक है कि आज कोई भी युवा स्टार उस तरह का अनुभव ले पाएगा, जो कि सिर्फ मैंने राजेश खन्ना के लिए देखा है.'
'वो एक शरारती लड़के थे...'
भाग्यश्री के परिवार ने पति हिमालय दासानी के साथ शादी करने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उन्हें भाग कर शादी करनी पड़ी थी. इस दौरान सलमान खान ने उनका साथ दिया था. एक्ट्रेस ने बताया कि 'जब मैंने शादी करने का फैसला किया, तो मेरी तरफ से कोई नहीं था मगर सलमान ने पूरी तरह से मेरा साथ दिया- और शादी से सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्ति वो थे, वो बहुत ही प्यारे थे, हालांकि सलमान से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी. क्योंकि वो एक शरारती लड़के थे, मगर वो बहुत प्यारा था.’
'राजा शिवाजी'
वहीं बात करें भाग्यश्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की तो वो सलमान खान के साथ फिल्म 'राजा शिवाजी' में साथ नजर आएंगी. इस फिल्म में एक्टर अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, महेश मांजरेकर और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी दिखाई देंगी. वहीं इस फिल्म को रितेश देशमुख द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा.
