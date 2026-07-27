'इंटिमेसी नहीं करूंगी'... 29 साल की एक्ट्रेस ने ठुकराया सीन, तो मेकर्स ने रातोंरात छीन ली फिल्म!

कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस निहारिका एनएम ने साल 2023 में अमेरिकी एनिमेटेड सिटकॉम 'बिग माउथ सीजन 7' में गेस्ट वॉइस रोल किया था, जिससे उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाना गया. इसके बाद, उन्होंने तमिल फिल्म 'पेरुसु' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और फिर 'मित्र मंडली' और 'इधयम मुरली' जैसी फिल्मों में उन्होंने अहम किरदार निभाए. लेकिन अब वो पहली बार एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में वो राघव जुयाल के साथ दिखाई देंगी,जो 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
निहारिका ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. इस दौरान उन्होंने फिल्म स्कूल से पढ़ाई की है और थिएटर का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. उनका कहना है कि शुरू से ही उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी.
निहारिका ने खुलकर बताया कि उन्होंने शुरुआत में हिंदी फिल्मों में मौके तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन वहां फीमेल एक्टर्स के लिए तय किए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड उन्हें पसंद नहीं आए. उनके मुताबिक, यहां अक्सर इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि एक्ट्रेस कैसी दिखती है, उसकी स्किन का कलर कैसा है और वो ट्रेडिशनली खूबसूरती के स्कैल पर फिट बैठती है या नहीं. निहारिका को लगा कि इस सोच से लड़ना उनके लिए सही रास्ता नहीं होगा.
उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में मुकाबला भी बहुत ज्यादा था. इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस साउथ इंडियन फिल्मों की ओर कर लिया. इसी दौरान उन्हें फेमस फिल्ममेकर कार्तिक सुब्बाराज के प्रोडक्शन हाउस स्टोन बेंच फिल्म्स के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसने उनके करियर को उड़ान मिली.
इस बातचीत के दौरान निहारिका ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि स्टोन बेंच फिल्म्स के साथ बात बिगड़ने की वजह से वो साउथ इंडियन सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों में काम नहीं कर पाईं. ये वही फिल्में थीं जिन्होंने बाद में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना पड़ा और चाहकर भी वो दूसरे प्रोजेक्ट नहीं कर सकीं.
हालांकि उन्हें इस बात का दुख जरूर है, लेकिन वो ये भी मानती हैं कि जिन कलाकारों ने वो फिल्में कीं, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है. निहारिका ने कहा कि जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने बिना किसी डर के अलग-अलग लैंग्वेज की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और नए मौके बिना सोचे-समझे अपनाया.
निहारिका ने अपने करियर में मिले रिजेक्शन को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें ऐसे कारणों से फिल्में नहीं मिलीं, जिन्हें याद करके आज उन्हें हंसी आती है. उन्होंने एक घटना शेयर करते हुए बताया कि एक मशहूर निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था. उनका ऑडिशन और लुक टेस्ट भी हो चुका था, यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी उनके घर भेज दिया गया था और उन्होंने उस पर साइन भी कर दिए थे.
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक इंटीमेट सीन से जुड़ी शर्त थी. निहारिका ने साफ कहा कि वो ऐसे सीन खुद करने में कंफर्टेबल नहीं हैं. निर्देशक ने उनकी बात मान ली और बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की. लेकिन फिल्म के एक्टर ने बॉडी डबल के साथ वो सीन करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया और आखिरकार वो फिल्म उनके हाथ से निकल गई.
अब निहारिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 'भाई तेरा स्टार है' एक कॉमेडी फिल्म है, जिसकी स्टोरी अजय सिंह नाम के एक लड़के के आसपास घूमती रहती है, जो लंदन में रहता है और खुद को फ्यूचर का बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार मानता है. इस फिल्म में संजय कपूर, बरखा सिंह, विवान भाटेना और पार्वती ओमानकुट्टन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे.