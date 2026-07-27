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'इंटिमेसी नहीं करूंगी'... 29 साल की एक्ट्रेस ने ठुकराया सीन, तो मेकर्स ने रातोंरात छीन ली फिल्म!

कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस निहारिका एनएम अब बॉलीवुड में भी कदम रखने जा रही हैं. लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी कॉमिक वीडियो से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली निहारिका ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:19 PM IST
'इंटिमेसी नहीं करूंगी'... 29 साल की एक्ट्रेस ने ठुकराया सीन, तो मेकर्स ने रातोंरात छीन ली फिल्म!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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