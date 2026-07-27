'इंटिमेसी नहीं करूंगी'... 29 साल की एक्ट्रेस ने ठुकराया सीन, तो मेकर्स ने रातोंरात छीन ली फिल्म!

कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस निहारिका एनएम ने साल 2023 में अमेरिकी एनिमेटेड सिटकॉम 'बिग माउथ सीजन 7' में गेस्ट वॉइस रोल किया था, जिससे उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाना गया. इसके बाद, उन्होंने तमिल फिल्म 'पेरुसु' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और फिर 'मित्र मंडली' और 'इधयम मुरली' जैसी फिल्मों में उन्होंने अहम किरदार निभाए. लेकिन अब वो पहली बार एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में वो राघव जुयाल के साथ दिखाई देंगी,जो 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.