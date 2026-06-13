Real Story Based Movies Low Collection: सच्ची घटनाओं और किरदारों पर बनी फिल्में हमेशा लोगों के बीच सिर्फ चर्चा का विषय बन कर रह जाती हैं. बॉक्स ऑफिस पर इनकी कमाई की रफ्तार अक्सर बहुत धीमी होती है. उदाहरण के लिए ‘इक्कीस’, ‘इमरजेंसी’, ‘मैदान’, ‘होमबाउंड’, ‘सैम बहादुर’, ‘83’ और हाल ही में रिलीज हुई ‘भारत भाग्य विधाता’ जैसी फिल्मों की कमाई के आकड़ों से ही अंदाज लगा सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी फिल्म क्रिटिक्स इन फिल्मों की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन ज्यादातर रिव्यू हल्के होते हैं और रेटिंग भी 2 या 3 से ज्यादा नहीं होती.
इन फिल्मों को सिनेमा के जानकार और क्रिटिक्स तो खूब सराहते हैं, लेकिन आम ऑडियंस को थियेटर तक खींचना इनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ये फिल्में एंटरटेन नहीं करती, बल्कि लोगों को उस सच्ची घटना के बारे में बताती है, जिससे ऑडियंस जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती. कमर्शियल फिल्मों में जहां ऑडियंस को भरपूर मसाला, गाने, रोमांस और एक्शन का तड़का मिलता है, वहीं इसके उलट सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्में असल जिंदगी के बहुत करीब होती हैं और ऑडियंस के बीच जल्दी जगह नहीं बना पाती.
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