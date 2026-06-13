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बॉक्स ऑफिस पर क्यों दम तोड़ देती हैं सच्ची कहानियां? मेकर्स को उठाना पड़ता है भारी नुकसान, आखिर क्या है इसके पीछे का गणित

Real Story Based Movies: सच्ची घटनाओं और असली किरदारों पर बनी फिल्में अक्सर सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस जाती हैं. आखिर क्यों बेहतरीन कहानी और शानदार एक्टिंग के बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कमर्शियल मसाला फिल्मों से पिछड़ जाती हैं और ओटीटी इनके लिए बड़ी चुनौती क्यों बन गया है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:46 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर क्यों दम तोड़ देती हैं सच्ची कहानियां? मेकर्स को उठाना पड़ता है भारी नुकसान, आखिर क्या है इसके पीछे का गणित
Image Credit: Real Story Based Movies Low Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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