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कौन हैं अंजलि कुलथे? 26/11 आतंकी हमले की वो बहादुर नर्स; जिनसे इंस्पायर है ‘भारत भाग्य विधाता’ में कंगना रनौत का रोल

Who Is Anjali Kulthe: कंगना रनौत की नई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है. ये फिल्म 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में मरीजों की जान बचाने वाली एक जांबाज नर्स अंजलि कुलथे की सच्ची कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में कंगना रनौत इसी वीर नर्स का रोल निभा रही हैं. चलिए बताते हैं कौन हैं अंजलि कुलथे?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:13 PM IST
कौन हैं अंजलि कुलथे? 26/11 आतंकी हमले की वो बहादुर नर्स; जिनसे इंस्पायर है ‘भारत भाग्य विधाता’ में कंगना रनौत का रोल
Image Credit: Kangana Ranaut Role in Bharat Bhhagya Viddhaata

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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