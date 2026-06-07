कौन हैं अंजलि कुलथे? 26/11 आतंकी हमले की वो बहादुर नर्स; जिनसे इंस्पायर है ‘भारत भाग्य विधाता’ में कंगना रनौत का रोल

Kangana Ranaut Role in Bharat Bhhagya Viddhaata: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. ये फिल्म 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के दर्दनाक आतंकी हमलों की एक ऐसी सच्ची कहानी को सामने लाती है, जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं. फिल्म में कंगना रनौत एक ऐसी नर्स के किरदार में नजर आने वाली हैं, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस खौफनाक रात में कई मासूमों की जिंदगी बचाई थी.
ये फिल्म कामा अस्पताल की बहादुर नर्स अंजलि कुलथे के असल जीवन पर आधारित है. 26 नवंबर, 2008 की खौफनाक रात को जब आतंकियों ने मुंबई को अपने निशाने पर लिया, तो हर तरफ सिर्फ चीख-पुकार और दहशत का माहौल था. उस मुश्किल वक्त में अंजलि कुलथे कामा अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी है, तब भी वे घबराईं नहीं. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान बचाने का फैसला किया. संकट की इस घड़ी में अंजलि ने जो हिम्मत दिखाई, वह वाकई बेमिसाल है.
अंजलि कुलथे के इसी जज्बे और संघर्ष को फिल्म में बेहद संजीदगी से दिखाया गया है. अंजलि कुलथे ने उस भयानक रात में जो किया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जब आतंकियों ने अस्पताल के आस-पास अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, तो अंजलि ने सूझबूझ से काम लिया. उन्होंने वार्ड में भर्ती करीब 20 गर्भवती महिलाओं और उनके घरवालों को सुरक्षित जगह पहुंचाया. अगर उस वक्त उन्होंने थोड़ी भी देर की होती या वे डरकर छिप जातीं, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. अंजलि कुलथे ने अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखा और एक रक्षक की तरह डटी रहीं.
मुंबई हमलों के दौरान अंजलि कुलथे ने जो हिम्मत दिखाई, वो सिर्फ उस खौफनाक रात तक ही सीमित नहीं थी. जब इस आतंकी हमले की जांच शुरू हुई, तब अंजलि ने पुलिस और अदालत के सामने आकर एक मुख्य गवाह की भूमिका निभाई. उन्होंने बिना डरे आतंकियों के खिलाफ गवाही दी, जिससे जांच अधिकारियों को कड़ियां जोड़ने और केस मजबूत करने में बड़ी मदद मिली. इंसाफ की इस लड़ाई में उनका ये योगदान समाज के लिए एक मिसाल बन गया. यही वजह है कि उनकी इसी इंस्पायरिंग जिंदगी और बहादुरी पर अब एक शानदार फिल्म बनने जा रही है.
उस भयानक रात का मंजर याद करते हुए रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसे ही अस्पताल परिसर में आतंकियों के आने की आहट हुई, अंजलि कुलथे ने बिना वक्त गंवाए तुरंत कदम उठाया. उन्होंने वहां मौजूद सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित एक छोटे से कमरे में छिपा दिया. आतंकियों की नजर से बचने के लिए उन्होंने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दीं. बाहर लगातार गोलियों की तड़ातड़ आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वे महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए घंटों उस घने अंधेरे में चुपचाप डटी रहीं. अंजलि की इसी बहादुरी और समझदारी की वजह से उस रात कई मासूम जिंदगियां बच सकीं.
26/11 मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल आतंकियों का असली निशाना नहीं था. दरअसल, अजमल कसाब और अबू इस्माइल नाम के दो आतंकी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद पुलिस से बचकर भाग रहे थे. रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से वे रास्ता खोजते-खोजते अचानक इस अस्पताल के भीतर घुस गए. फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ अस्पताल के उन्हीं बहादुर स्टाफ, वार्ड बॉय और नर्सों की हिम्मत को एक सच्ची श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने उस रात में अपनी परवाह न करते हुए मरीजों की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी.