मैं डर गई थी...;दूसरे बेटे की डिलीवरी से पहले फफक-फफककर रो पड़ीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब

टीवी और कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकीं भारती सिंह हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं. इस खुशी के साथ उन्होंने अपने जीवन के एक बेहद भावुक पल को भी सबके साथ साझा किया है. उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर की सुबह अचानक क्या हुआ, जब उन्हें तुरंत अस्पताल भागना पड़ा.

अचानक क्या हुआ भारती सिंह के साथ?

19 दिसंबर को भारती सिंह ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया. लेकिन इस खुशी से पहले का अनुभव उनके लिए काफी तनाव और डर से भरा हुआ था. भारती ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग के जरिए उस सुबह की पूरी कहानी बताई, जिसे उन्होंने डिलीवरी से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था. इस व्लॉग में भारती बेहद भावुक नजर आईं और उन्होंने अपने डर और घबराहट को लोगों के सामने रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

व्लॉग में भारती कहती नजर आ रही हैं, ''सुबह करीब छह बजे मुझे अचानक महसूस हुआ कि सब कुछ गीला हो गया है. पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. इसके बाद मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को फोन किया. डॉक्टर ने बताया कि तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है. यह सुनते ही मैं और ज्यादा घबरा गई.''

भारती ने कहा, ''मैं एक रात पहले ही बच्चे वाला बैग तैयार कर रही थी, बावजूद इसके अंदर से डरी हुई हूं. मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है.''

घबराकर रोने लगी कमीडियन

इस दौरान वह कैमरे के सामने ही रोने लगीं. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें पिछली रात से ही बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पाईं कि यह डिलीवरी का संकेत हो सकता है. सुबह जब अचानक यह सब हुआ तो वह पूरी तरह घबरा गईं.

वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जा रहे हैं. इस दौरान उनका बड़ा बेटा गोला, जिसका असली नाम लक्ष्य है, भी उनके साथ नजर आया. पूरा परिवार उस वक्त काफी भावुक और चिंतित दिखाई दिया, लेकिन सभी की कोशिश थी कि भारती को जल्द से जल्द सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए.

बाद में यह खुशखबरी सामने आई कि भारती और हर्ष दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं. शुक्रवार को उनके घर एक नन्हे बेटे का जन्म हुआ. इस खबर के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.