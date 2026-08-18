/आम्रपाली की बात सुन पवन सिंह के छूटे पसीने! शादी और बच्चे की बात पर मचा बवाल, काजल-तेज प्रताप की केमिस्ट्री भी हुई वायरल

जियो हॉटस्टार का शो ‘भोजपुरी बवाल’ इन दिनों भोजपुरी सिनेमा के फेमस सितारों की वजह से लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है. शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, पवन सिंह और तेजप्रताप यादव जैसे सुपरस्टार्स खुलकर अपनी बातें रखते दिखाई दे रहे हैं. कभी पुराने रिश्तों के राज सामने आते हैं, तो कभी सितारे एक-दूसरे से ऐसे सवाल कर देते हैं, जिनका जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही के एक एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां गंभीर बातचीत के बीच खूब हंसी-मजाक देखने को मिला.
एपिसोड में काजल राघवानी ने एक बार फिर खेसारी लाल यादव के साथ अपने कथित पुराने रिश्ते को लेकर बात करती हुई दिखाई दीं. उन्होंने दावा किया कि उस दौर में उन्हें इमोशनली काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा. काजल ने कहा कि उन्होंने सोसाइड की कोशिश तक की थी और उस समय उन्हें कथित तौर पर ऐसा जवाब मिला, जिसने उन्हें और तोड़ दिया.
एक्ट्रेस के मुताबिक, शुरुआत में वो प्यार में नहीं थीं, लेकिन स्थिति ऐसी बनीं कि वो इस रिश्ते के करीब पहुंच गईं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें कई बार अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा और उनसे रिश्ते को लेकर अलग-अलग तरह के वादे किए गए. काजल ने बातचीत के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंस का भी जिक्र किया, जिन्हें लेकर उन्होंने पहले भी सवाल उठाए हैं. काजल के मुताबिक, खेसारी के मोबाइल में दूसरी लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिले थे.
काजल ने इस एपिसोड में दावा किया कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो इसे कथित तौर पर एंटरटेनमेंट बताया गया. उन्होंने ये भी कहा कि उस दौर का असर इतना गहरा था कि इवेंट्स में जाने के दौरान उन्हें कुछ लोगों के विरोध का सामना तक करना पड़ा. हालांकि, शो में सामने आए ये सभी दावे काजल की ओर से रखी गई बातें हैं और इन्हें उसी तरह से देखा जाना चाहिए.
गंभीर माहौल के बीच बातचीत ने अचानक मजेदार मोड़ ले लिया. आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह से कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए दोनों शादी कर लें और मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी संभालें. इस बात के बाद कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े. दोनों के हाव-भाव से ये साफ था कि आम्रपाली का ये प्रोपोजल एक मजाक का हिस्सा था. इसके बाद पवन सिंह ने भी उसी अंदाज में कहा कि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. आम्रपाली ने जवाब दिया कि तब वो कुछ ही प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी.
बातों-बातों में आम्रपाली ने पवन सिंह से एक इमोशनल सवाल भी पूछ लिया. उन्होंने पूछा कि दूसरों की मदद करने वाले और बच्चों के साथ कम्फर्टेबल रहने वाले पवन को कभी अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है या नहीं? पवन ने सवाल का जवाब देते हुए माना कि उन्हें कमी महसूस होती है, लेकिन उनके पास उनकी मां के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है. उन्होंने बताया कि उनकी मां भी चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां आएं और उनका घर बस जाए. आखिर में पवन ने अपनी पर्सनल लाइफ को महादेव के भरोसे छोड़ने की बात कही.
मथुरा में तेजप्रताप यादव और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिली. दोनों ने साथ में यमुना में नाव की सवारी की और इस दौरान काफी देर तक बातचीत भी की. तेजप्रताप ने काजल के लिए बांसुरी बजाई और उन्हें बांसुरी बजाना सिखाने की कोशिश भी की, जिससे दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा में आ गई. तेजप्रताप ने काजल को अपनी पार्टी से गुजरात में सदस्य भी चुना और उनके लिए प्रमोशन करने की बात कही. इतना ही नहीं, उन्होंने काजल को अपना समर्थन भी दिया.
इसी दौरान काजल ने तेजप्रताप से उनकी शादी को लेकर सवाल किया. इस पर तेजप्रताप ने अपनी पहली पत्नी के साथ रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अक्सर वृंदावन आया करते थे और उनके परिवार को डर था कि वो साधु बन जाएंगे. परिवार की इच्छा के चलते उन्होंने शादी की, लेकिन बाद में रिश्ते में मतभेद पैदा हो गए.
तेजप्रताप के मुताबिक, उनकी पत्नी को वृंदावन आना-जाना पसंद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी और वृंदावन आ गए. उन्होंने बताया कि लोगों ने उनके वृंदावन जाने को लेकर तरह-तरह की बातें बनाईं और यहां तक माना कि वहां उनकी कोई राधा है, हालांकि बाद में परिवार को उनकी भावनाएं समझ में आ गईं.