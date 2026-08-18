/आम्रपाली की बात सुन पवन सिंह के छूटे पसीने! शादी और बच्चे की बात पर मचा बवाल, काजल-तेज प्रताप की केमिस्ट्री भी हुई वायरल

गंभीर माहौल के बीच बातचीत ने अचानक मजेदार मोड़ ले लिया. आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह से कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए दोनों शादी कर लें और मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी संभालें. इस बात के बाद कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े. दोनों के हाव-भाव से ये साफ था कि आम्रपाली का ये प्रोपोजल एक मजाक का हिस्सा था. इसके बाद पवन सिंह ने भी उसी अंदाज में कहा कि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. आम्रपाली ने जवाब दिया कि तब वो कुछ ही प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी.