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आम्रपाली की बात सुन पवन सिंह के छूटे पसीने! शादी और बच्चे की बात पर मचा बवाल, काजल-तेज प्रताप की केमिस्ट्री भी हुई वायरल

Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार का शो ‘भोजपुरी बवाल’ इन दिनों अपने मसालेदार खुलासों और सितारों की नोकझोंक को लेकर खूब चर्चा में है. हालिया एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को शादी का ऑफर देकर सभी को चौंका दिया. वहीं तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी भी कई खास बातें शेयर करते नजर आए. एपिसोड की केमिस्ट्री और खुलासों ने ऑडियंस को हैरान कर दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:06 PM IST
आम्रपाली की बात सुन पवन सिंह के छूटे पसीने! शादी और बच्चे की बात पर मचा बवाल, काजल-तेज प्रताप की केमिस्ट्री भी हुई वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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