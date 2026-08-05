निरहुआ की इस बात पर गुस्से से तिलमिलाए पवन सिंह! बीच में छोड़ा शो; माइक हटाते हुए बोले- ‘हमे नहीं करना ये...’

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल रियलिटी शो काफी चर्चा में हैं. जियो हॉटस्टार पर रात को 9 बजे ये शो स्ट्रीम होता है. लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव नजर आएंगे. सभी लोग साथ बैठकर डिनर टेबल पर बातचीत करते हैं. यह डिनर तेजप्रताप यादव ने ऑर्गेनाइज किया होता है.
डिनर टेबल पर निरहुआ ने तेज प्रताप यादव को बताया है कि हम बचपन में मिले थे. शुरुआत में डिनर टेबल पर हंसी मजाक चल रहा होता है. फिर धीरे-धीरे माहौल गर्म होने लगता है. तेजप्रताप बोलते हैं कि आज बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों को पसंद नहीं किया जा रहा है. बोल रहे हैं कि अश्लील हो रहा है. इसके जवाब में दिनेश लाल यादव बोलते हैं हां उसको खत्म करना होगा. इसके बाद काजल बोलती है कि पहले तो ऐसी फिल्में बनती थी लेकिन अब अच्छी फिल्में बन रही है. इसके बाद निरहुआ भी बोलते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में काफी बदलाव आया है.निरहुआ आम्रपाली की फिल्म का उदाहरण देकर बोलते हैं कि उनकी विद्या फिल्म देखकर मैं रोने लगा था. मैं उस दौरान फ्लाइट में था. मुझे रोता देख लोगों को लगा कि मैं हार गया हूं.
डिनर के आखिरी में पवन सिंह आते हैं. वह सभी लोगों के गले मिलते हैं इसके बाद आम्रपाली की साइड में बैठ जाते हैं. इसके बाद बोलते हैं कि देवर-भाभी एक साथ. इस पर काजल बोलती है कि यहीं से ही तो कंफ्यूजन शुरू होती है कि देवर-भाभी वाला रिलेशन आप क्यों कर रहे हैं. वैसे भी इन दोनों को लेकर काफी चीजें चल रही है. इसके बाद काजल पवन सिंह से पूछती है कि आप इतना लेट कैसे हो गए.
पवन सिंह बोलते हैं कि मैं कार से आ रहा हूं मैं प्लेन नहीं चलाता हूं. इसके बाद वह काजल को नींबू को खिलाते हैं. काजल को नींबू खिलाने पर बोलते है कि थोड़ा खा लीजिए आप मेरी पहली जान हो.
पवन सिंह डिनर टेबल पर प्यार से तेज प्रताप यादव को राजा भैया बोलते हैं. तेज प्रताज बोलते हैं कि राजा भैया यूपी में है. यहां तेजू भैया हैं. पवन सिंह बोलते हैं कि प्यार से बोला था. इसके बाद पवन सिंह बोलते हैं कि भैया हम पर गुस्सा भी करते हैं और बहुत मानते भी हैं. इसके बाद तेजप्रताप बोलते हैं कि दिल से मानते हैं तुमको तभी तो बुलाया है. काफी दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए.
इसके बाद निरहुआ पवन जी बोलते हैं, पवन सिंह नाराज हो जाते हैं बोलते हैं कि आप पवन जी मत बोलिए, इसके बाद पवन सिंह गुस्से में निकल जाते हैं. तेजप्रताप पवन सिंह को फोन भी करते हैं लेकिन वह फोन नहीं उठाते हैं. तेज प्रताप बोलते हैं कि हमने बुलाया था ऐसे में कैसे चले गए.