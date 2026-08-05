निरहुआ की इस बात पर गुस्से से तिलमिलाए पवन सिंह! बीच में छोड़ा शो; माइक हटाते हुए बोले- ‘हमे नहीं करना ये...’

डिनर टेबल पर निरहुआ ने तेज प्रताप यादव को बताया है कि हम बचपन में मिले थे. शुरुआत में डिनर टेबल पर हंसी मजाक चल रहा होता है. फिर धीरे-धीरे माहौल गर्म होने लगता है. तेजप्रताप बोलते हैं कि आज बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों को पसंद नहीं किया जा रहा है. बोल रहे हैं कि अश्लील हो रहा है. इसके जवाब में दिनेश लाल यादव बोलते हैं हां उसको खत्म करना होगा. इसके बाद काजल बोलती है कि पहले तो ऐसी फिल्में बनती थी लेकिन अब अच्छी फिल्में बन रही है. इसके बाद निरहुआ भी बोलते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में काफी बदलाव आया है.निरहुआ आम्रपाली की फिल्म का उदाहरण देकर बोलते हैं कि उनकी विद्या फिल्म देखकर मैं रोने लगा था. मैं उस दौरान फ्लाइट में था. मुझे रोता देख लोगों को लगा कि मैं हार गया हूं.