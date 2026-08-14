भारती सिंह के सामने पवन सिंह ने दिखाया दमखम, पुशअप्स करते भोजपुरी स्टार का वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- 'गजब एनर्जी है!'

Bhojpuri Bawaal Viral Video: भोजपुरी के नए रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. यह शो इन दिनों दर्शकों के बीच छाया हुआ है और टीआरपी की दौड़ में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे अपनी मौजूदगी से धमाल मचा रहे हैं. अपकमिंग एपिसोड को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा तब बढ़ गई, जब कॉमेडियन भारती सिंह इस खास एपिसोड को होस्ट करने वाली हैं.
इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि शो में आध्यात्मिक गुरु राधे मां बतौर खास मेहमान शिरकत करने वाली हैं. इस बीच मेकर्स ने शो का एक नया प्रोमो जारी किया, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है.
दरअसल, सामने आए नए प्रोमो में भोजपुरी 'पावरस्टार' पवन सिंह और भारती सिंह के बीच मजेदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है. प्रोमो की शुरुआत में भारती सिंह चुटकी लेते हुए कहती हैं कि 'पीठ पर आपकी बहन होगी... पवन सिंह की बहन. जब उनके ऊपर जनरेटर बैठेगा तो क्या पावर होगी!' भारती सिंह की यह बात सुनने के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं.
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—JioHotstar Reality (HotstarReality) August 14, 2026
इसके बाद एक्टर पवन सिंह फर्श पर झुककर पुश-अप्स लगाने की स्थिति में आते हैं और भारती सिंह सीधे उनकी पीठ पर बैठ जाती हैं. जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारती सिंह का वजन काफी ज्यादा है और ऐसे में पवन सिंह ने उन्हें पीठ पर बैठाकर पुश-अप्स लगाना शुरू किया. यह नजारा देखकर भारती खुद काफी हैरान रह गईं और मजाकिया अंदाज में चिल्लाते हुए कहती हैं, 'पावरस्टार भाई...वह बहन!' इस वीडियो में भोजपुरी 'पावरस्टार' पवन सिंह और भारती सिंह के बीच मजेदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है.
इस एपिसोड का आकर्षण केवल पुश-अप्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शो में आध्यात्मिक गुरु राधे मां की बतौर गेस्ट एंट्री होने वाली है. किसी रियलिटी शो में राधे मां का आना दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. भारती सिंह की कॉमेडी और पवन सिंह के इस पावर पैक प्रदर्शन ने फैंस के बीच शो को लेकर उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है.