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भारती सिंह के सामने पवन सिंह ने दिखाया दमखम, पुशअप्स करते भोजपुरी स्टार का वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- 'गजब एनर्जी है!'

Bhojpuri Bawaal Viral Video: भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में सितारों की पर्सनल लाइफ और विवादों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. इस बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:34 PM IST
भारती सिंह के सामने पवन सिंह ने दिखाया दमखम, पुशअप्स करते भोजपुरी स्टार का वीडियो हुआ वायरल; फैंस बोले- 'गजब एनर्जी है!'
Image Credit: पवन सिंह ने भारती सिंह के सामने दिखाया अपना दम

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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