निरहुआ को लेकर काजल राघवानी ने आम्रपाली ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- बहुत ओछी बातें करती है आप

भोजपुरी इंडस्ट्री का नया रियलिटी शो भोजपुरी बवाल शुरू हो चुका है. शो में इंडस्ट्री की बड़े स्टार एक साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान स्टार्स इंडस्ट्री से जुड़े सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं. काजल आम्रपाली से सवाल करती है कि आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते हैं.
डिनर टेबल पर काजल आम्रपाली पर बोलती है कि क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते हैं? इसके बाद काजल राघवानी बोलती है कि इनके फोन से आपने मैसेज किया कि हम दोनों एक ही है. काजल की ये बात सुन आम्रपाली और दिनेश के चेहरे के रंग उड़ जाता है. इसके बाद दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि इतनी घटिया बात नहीं करनी चाहिए. आम्रपाली ने भी गुस्से में बोला कि आप बहुत ही ओछी बात करती हैं. इसके बाद दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि आप ऐसे ही हवा में ही किसी पर आरोप लगती है. विवाद बढ़ने के बाद सभी लोग डिनर टेबल से उठकर चले जाते हैं.
इससे पहले काजल ने रानी चटर्जी से बातचीत में बताया था कि वह उन्होंने दिनेश जी के साथ आवार आशिक फिल्म में काम किया था. फिल्म में एक गाना था जो कि पहले मेरे साथ शूट होना था लेकिन बाद में पता चला कि गाना आम्रपाली पास शिफ्ट हो गया. इसके बाद रानी ने बोला कि आपने प्रोड्यूसर को नहीं बोला? जवाब काजल ने बोला कि दिनेश जी के सामने किसकी चलेगी. यहां पर हीरो के सामने किसकी चलती है. मैं अकेले चल रही हूं मेरे पासकोई नेता या स्टार नहीं है जो मेरे लिए खड़ा हो, मुझे बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा.
काजल ने रानी चटर्जी से बातचीत में बताया है कि वह रिलेशन में थी. एक्ट्रेस ने बोला कि शादीशुदा इंसान संग रिलेशन में रहने की वजह से मुझे काफी ट्रोल किया गया था. काजल ने एक्टर का नाम नहीं लिया लेकिन सोशल मीडिया पर कयास लगा जा रहे हैं कि वह अपने को स्टार खेसारी लाल यादव की बात करी हैं. इसके अलावा रानी ने बोला कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को किस्से को बंद करवाना चाहती हैं.