Upcoming Films and Web Series: मई में रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज, पूरे महीने मिलेगा एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज

Movies and Web Series Release in May: मई के महीने में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलना वाला है. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. वहीं कई बड़े सितारों की फिल्में भी थिएटर्स में एक के बाद एक दस्तक देंगी.