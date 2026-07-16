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रूह बाबा की होगी वापसी! शुरू हुई 'भूल भुलैया 4' की तैयारी; बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन फिर करेंगे धमाका

Bhool Bhulaiyaa 4: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के पास इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स हैं. ऐसे में लगता है कि उनमें एक और नाम जुड़ गया है, क्योंकि उनकी फिल्म 'भूल भुलैया' की चौथी फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो चुका है. कार्तिक एक बार फिर रूह बाबा बनने को तैयार हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:10 PM IST
रूह बाबा की होगी वापसी! शुरू हुई 'भूल भुलैया 4' की तैयारी; बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन फिर करेंगे धमाका

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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