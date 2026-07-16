रूह बाबा की होगी वापसी! शुरू हुई 'भूल भुलैया 4' की तैयारी; बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन फिर करेंगे धमाका

Bhool Bhulaiyaa 4: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की इस साल अब तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. इस साल उनकी जल्द ही फिल्में आएंगी, जिनका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है. कार्तिक को अब अपनी एक बड़ी हिट फिल्म का इंतजार है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. एक्टर के खाते में 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें अब एक और फिल्म पर अपडेट सामने आया है. कार्तिक के करियर की सबसे सफल फ्रेंचाइजी 'भूल भुलैया' ही है, जिसकी तीनों फिल्मों ने शानदार कारोबार किया था. अब बारी चौथी फिल्म की है.
एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के किरदार में वापसी करने वाले हैं. हाल ही में मिड-डे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 'भूल भुलैया 4' पर आधिकारिक तौर पर काम शुरू हो गया है. फिलहाल फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा जा रहा है. 'भूल भुलैया 3' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद कार्तिक आर्यन फैंस के पसंदीदा किरदार में वापसी करने जा रहे हैं. इस फिल्म को प्रोड्यूसर भूषण कुमार ही सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि अभी इसका स्क्रीनप्ले तैयार किया जा रहा है और मेकर्स डायरेक्टर को चुनने से पहले एक दमदार स्क्रिप्ट फाइनल करने पर ध्यान दे रहे हैं.
कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 4' को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला, तो यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म साल 2027 के दूसरे हाफ में फ्लोर पर आ जाएगी. साल 2027 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है. इस खबर के बाद से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
बताते चलें कि प्रियदर्शन ने इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को डायरेक्ट किया था और अनीस बज्मी ने अगली दो फिल्मों का निर्देशन किया है. वैसे तो बताया जा रहा है कि आने वाली फिल्म को भी वही डायरेक्ट करेंगे. हालांकि, स्क्रीनप्ले तैयार होने के बाद ही डायरेक्टर के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.
दरअसल, 'भूल भुलैया' का पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे. वहीं, उस फिल्म में विद्या बालन मंजुलिका के किरदार में नजर आई थीं. 'भूल भुलैया 2' साल 2022 और 'भूल भुलैया 3' साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अब देखना यह होगा कि मेकर्स इस फिल्म के चौथे पार्ट की अनाउंसमेंट कब तक करते हैं.