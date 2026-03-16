'भूत बंगला' के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने की एकता कपूर की जमकर तारीफ, बोले- 'किसी ने मुझे रोका-टोका नहीं'

बॉलीवुड की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी करीब 14 साल बाद एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इससे पहले दोनों बॉलीवुड की शानदार कॉमेडी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिन्हें लोग आज भी काफी पसंद करते हैं. एक बार फिर दर्शकों को हंसी और रोमांस से भरपूर कहानी देखने को मिलने वाली है. इसी बीच प्रियदर्शन ने फिल्म निर्माता एकता कपूर को लेकर दिलचस्प बात शेयर की.

'कई लोगों ने किया सावधान'

हाल ही में प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने एकता कपूर के साथ इस फिल्म में काम किया, तो कई लोगों ने उन्हें सावधान किया था. कुछ लोगों का कहना है कि एकता के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रियदर्शन ने कहा कि एकता ने उन्हें फिल्म बनाने में पूरा आजादी दी और कभी भी उनके काम में रोक-टोक नहीं की.

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'एकता कपूर के साथ काम काफी आसान'

अपने लंबे करियर में लगभग 98 फिल्में बनाई हैं, लेकिन यह पहली बार था जब किसी प्रोड्यूसर ने उनसे सवाल नहीं किए कि फिल्म में क्या हो रहा है या क्या बदलाव किए जा सकते हैं. आमतौर पर प्रोड्यूसर फिल्म की कहानी या सीन में कुछ न कुछ बदलाव की सलाह देते हैं, लेकिन एकता कपूर ने उन्हें पूरा आजादी दी. इसी वजह से उनके साथ काम करना काफी आसान और अच्छा अनुभव रहा.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म 'भूत बंगला'

बता दें कि फिल्म 'भूत बंगला' को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स मिलकर बना रहे हैं. हाल ही में फिल्म की टीजर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. टीजर में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार तड़का देखने को मिला, जिसने फैंस की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ा दी है. फिल्म में अक्षय कुमार कुमार के साथ वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. सिनेमाघरों में यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को दस्तक देने वाली है.