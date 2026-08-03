7 हफ्तों से लगातार नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंड में धाक जमाए बैठी है ये फिल्म, Ikka से लेकर कॉन सिटी को दे रही है टक्कर

Trending Movie in netflix: नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती है. पिछले 7 हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म टॉप 10 के अंदर बनी हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला पिछले 7 हफ्तों से ओटीटी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग 10 फिल्मों में बनी हुई है. फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म नौवें नंबर पर है. टॉप पर इक्का, कॉन सिटी, पति पत्नी और वो दो, पेड्डी जैसी फिल्में है.
भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. फिल्म ने थिएटर में जमकर कमाई की है. लगभग 120 करोड़ में बनीं फिल्म ने 247.28 करोड़ का बिजनेस किया था. भूत बंगला साल 2026 में हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म की हिट से अक्षय कुमार का साल 2026 काफी अच्छा रहा है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और अक्षय कुमार की जोड़ी ने सबको खूब हंसाया है.
भूत बंगला फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी काफी समय बाद एक साथ आए हैं. इससे पहले दोनों आखिरी बार खट्टा-मीठा में फिल्म में साथ में काम किया था. खट्टा-मीठा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. अक्षय और प्रियदर्शन हेरा-फेरी, दे दना दन, गरम मसाला, हे बेबी जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं.
भूत बंगला में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल और राजपाल यादल लीड रोल में है. दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है. इसी वजह से 7 हफ्तों से फिल्म टॉप 10 के अंदर है.
अक्षय कुमार की साल 2026 में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है. ऐसे में लंबे समय से फ्लॉप देने के बाद साल 2026 अक्षय कुमार के लिए लकी साबित हो रहा है. अक्षय कुमार जल्द ही नीरज पांडे के साथ काम कर सकते हैं. पिंकविला के अनुसार अक्षय कुमार नीरज पांडे की फिल्म आरडी वर्मन की बायोपिक में नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय कैमियों कर सकते हैं.