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7 हफ्तों से लगातार नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंड में धाक जमाए बैठी है ये फिल्म, Ikka से लेकर कॉन सिटी को दे रही है टक्कर

Trending Movie in netflix: नेटफ्लिक्स पर 7 हफ्तों से एक फिल्म टॉप 10 के अंदर बनी हुई है. ये फिल्म ओटीटी पर आने से पहले बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:45 PM IST
7 हफ्तों से लगातार नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंड में धाक जमाए बैठी है ये फिल्म, Ikka से लेकर कॉन सिटी को दे रही है टक्कर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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