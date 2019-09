नई दिल्‍ली: विक्‍की कौशल (Vicky Kaushal) की आने वाली फिल्‍म 'भूत' (Bhoot) का नया पोस्‍टर रिलीज हो गया है. धर्मा प्रोडक्‍शन में बनने वाली इस फिल्‍म का पोस्‍टर करण जौहर (Karan Johar) ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. पोस्‍टर में फिल्‍म का काफी खतरनाक लुक नजर आ रहा है. पोस्‍टर में विक्‍की पानी में ढूबते नजर आ रहे हैं और विक्‍की को पीछे से पकड़े हुए एक भूत भी नजर आ रहा है. बता दें कि विक्‍की ने पिछले हफ्ते ही इस फिल्‍म की शूटिंग पूरी की है.

जून में मेकर्स ने इस फिल्‍म का पहला पोस्‍टर रिलीज किया था, जिसमें डरी हुई आंखों के साथ चीखते हुए विक्‍की नजर आ रहे थे. इस नए पोस्‍टर में भी खौफ का वही माहौल नजर आ रहा है.

Can't get away from the fear, can't get away from the terror. Help me escape #TheHauntedShip on 15th November, 2019 in theatres near you. #Bhoot @karanjohar @apoorvamehta18 @ShashankKhaitan @bhumipednekar @Bps_91 @DharmaMovies @ZeeStudios_ pic.twitter.com/cuM4J7Piym

— Vicky Kaushal (@vickykaushal09) September 13, 2019