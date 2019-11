थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार! स्टार्स ने की 'दुर्गावती' की अनाउंसमेंट

नई दिल्ली: 'गुड न्यूज', 'लक्ष्मी बम', 'पृथ्वीराज', 'बच्चन पांडे' और 'बेल बॉटम' के बाद अक्षय कुमार ने एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नहीं बल्कि कोई और ही लीड रोल में नजर आने वाला है. जी हां! इस थ्रिलर फिल्म की कहानी की 'हीरो' एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) होंगीं.

'टॉयलेट: एक प्रेमकथा' से लोगों का दिल जीत चुकी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाने के लिए तैयार है. लेकिन यहां मामला पहले से कुछ अलग होगा. यह बात खुद स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया पर जाहिर की है.

EXCITED to announce @bhumipednekar in & as #DURGAVATI . A scary-thriller, going on floor mid-January. Presented by #CapeOfGoodFilms and @itsBhushanKumar , produced by @vikramix and directed by Ashok. Need your love and luck @TSeries @Abundantia_Ent pic.twitter.com/VsOpXFN6YG

इस थ्रिलर मूवी का नाम 'दुर्गावती' है, जिसमें अक्षय कुमार महज एक प्रेजेंटर की भूमिका में होंगे, जानकारी के अनुसार, 'दुर्गावती' एक डरावनी-थ्रिलर मूवी है, जिसे विक्रम मल्होत्रा और अशोक प्रोड्यूस करेंगे. इसकी शूटिंग अगले साल यानी 2020 में जनवरी में शुरू हो जाएगी. इस बात की जानकारी अक्षय कुमार ने खास अंदाज में दी है.

I have waited so long to share this one with you. So excited to announce my next film #DURGAVATI. A scary-thriller going on floor mid-January. Thank you @akshaykumar sir for your constant belief in me. I am so excited for this one @itsBhushanKumar @vikramix. pic.twitter.com/SwPCXVti8z

— bhumi pednekar (@bhumipednekar) November 30, 2019