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Hindi Newsबॉलीवुडभूमि पेडनेकर को सता रहा फिर से ट्रोलिंग का डर, क्या ईशान खट्टर की ‘द रॉयल्स’ सीजन 2 से लेंगी Exit?

भूमि पेडनेकर को सता रहा फिर से ट्रोलिंग का डर, क्या ईशान खट्टर की ‘द रॉयल्स’ सीजन 2 से लेंगी Exit?

नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज ‘द रॉयल्स’ एक बार फिर से दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कथित तौर पर शो के दूसरे सीजन से दूरी बना ली है. बताया जा रहा है कि पहले सीजन के दौरान होने वाली सोशल मीडिया ट्रोलिंग का असर उनके फैसले पर पड़ा है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 10, 2026, 07:53 PM IST
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भूमि पेडनेकर को सता रहा फिर से ट्रोलिंग का डर, क्या ईशान खट्टर की ‘द रॉयल्स’ सीजन 2 से लेंगी Exit?

नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'द रॉयल्स' का दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है, लेकिन नए सीजन मेन लीड एक्ट्रेस नजर नहीं आएंगी. सीरीज के पहले सीजन में ईशान खट्टर के साथ नजर आने वाली भूमि पेडनेकर ने कथित तौर पर सीरीज छोड़ दी है. ओटीटी की इस सीरीज से वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान ने कमबैक किया था, जिसमें वो अपने नए अंदाज में नजर आईं. रोमांस, फैमिली पॉलिटिक्स, स्पेशल एलिमेंट से भरपूर इस सीरीज में रॉयल्स की दुनिया की एक झलक दिखाई गई थी. 

सीरीज 'द रॉयल्स' सीजन के ओवर होते ही इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई थी. लेकिन इस सीजन में रोमांस को कम करके, रॉयल्स फैमिली पर फोकस करेंगे. वहीं खबरों के मुताबिक, भूमि इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी, जिसका कारण पहले सीजन में हुई ट्रोलिंग नहीं, बल्कि कुछ और है.

‘द रॉयल्स 2’ में बदलेगी कहानी
खबरों के अनुसार, दूसरे सीजन की कहानी में भी बदलाव किए जा रहे हैं और अब इसका फोकस पहले सीजन की प्रेम कहानी से हटकर नए किरदारों पर फोकस किया जाएगा. इसी बदलाव के चलते शो की मूल स्टार कास्ट में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है. हालांकि प्रोडक्शन हाउस या नेटफ्लिक्स की ओर से इस बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

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क्या भूमि से हुई टीम की अनबन?
रिपोर्ट्स में बताया गया कि जब आप रोमांस पर आधारित कोई शो बनाते हैं, तो कहानी ही सब कुछ तय करती है. जब शो शुरू हुआ, तो दर्शकों को परिवार, ईशान, साक्षी, जीनत और शाही परिवार की दुनिया बहुत पसंद आई, जो अपने आप में अलग है. पहले सीजन को एक अधूरे रोमांस पर छोड़ा गया था. इसे आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया था. भूमि से कोई झगड़ा नहीं हुआ था. निर्माता दूसरे सीजन में कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे. 

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ट्रोलिंग के डर भूमि ने बनाई दूरी?
 इसी बीच भूमि पेडनेकर के फैसले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पहले सीजन के दौरान हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग ने उन पर मानसिक दबाव डाला था, जिसके चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाना बेहतर समझा. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो इस समय सिर्फ गंभीर विषयों पर ध्यान देना चाहती हैं और किसी भी प्रेम कहानी से दूर बनाए रखना चाहती है. खबरें ये भी हैं कि वो जल्द ही ‘डालदल 2’ पर काम शुरू करेंगी. 

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