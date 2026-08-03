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रेप थ्रेट्स पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'किसी लड़की को डराकर चुप नहीं करा सकते'; इंटरनेट पर छिड़ी नई बहस

Bhumi Pednekar: सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने एक बार फिर कैमरा ऑन किया है और इस बार रेप और डेथ थ्रेट्स के खिलाफ आवाज उठाई है. हालांकि, उनका नया वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है और कई यूजर्स इसे 'डैमेज कंट्रोल' बता रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:20 PM IST
रेप थ्रेट्स पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'किसी लड़की को डराकर चुप नहीं करा सकते'; इंटरनेट पर छिड़ी नई बहस

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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