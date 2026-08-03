रेप थ्रेट्स पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'किसी लड़की को डराकर चुप नहीं करा सकते'; इंटरनेट पर छिड़ी नई बहस

Bhumi Pednekar: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर से सोशल मीडिया पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. दरअसल, भूमि ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को सलाह दी कि वे बिना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए अपना गुस्सा जाहिर करें, क्योंकि ऐसी भाषा देश की संस्कृति को नहीं दर्शाती.
ऐसे में लोग भड़क गए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों की पिटाई, लाठीचार्ज और उन पर बंदूक तानने की घटनाओं के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा.
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की आलोचना करने के बाद अब भूमि पेडनेकर ने एक नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन बुलिंग और उसे मिल रही रेप व जान से मारने की धमकियों के खिलाफ आवाज उठाई है.
भूमि ने बताया कि इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्होंने एक युवती को देखा, जो काफी डरी और टूटी हुई लग रही थी. एक्ट्रेस के अनुसार, उस लड़की और उसकी मां को लगातार बलात्कार और मौत की धमकियां मिल रही हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ विचारों की असहमति के कारण किसी बच्ची के मन में डर पैदा करना गलत है.
एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते भूमि ने साझा किया कि उन्होंने खुद भी उत्पीड़न का सामना किया है और वह जानती हैं कि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब हम एकता के साथ सही तरीके से सही चीजों की मांग करेंगे, तभी देश का वास्तविक विकास और प्रगति होगी.
भूमि के इस नए वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कई लोगों ने इसे 'डैमेज कंट्रोल' की कोशिश बताया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेस को अपनी ऑडियंस खोने का डर लग रहा है, वहीं कुछ का मानना है कि यह वीडियो उनकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी.
इससे पहले भूमि ने एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना की थी, जिसके बाद उन पर 'सेलेक्टिव आउटरेज' के आरोप लगे थे. लोगों ने सवाल उठाया था कि एक्ट्रेस ने छात्र विरोध प्रदर्शनों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उनके व्यवहार पर नसीहत देना उन्हें जरूरी लगा.