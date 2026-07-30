मंदिर में पूजा से ज्यादा सनग्लासेस पर अटक गई लोगों की नजर, भूमि पेडनेकर जमकर हुईं ट्रोल; यूजर्स बोले- 'भगवान के सामने भी चश्मा नहीं उतारा?'

Bhumi Pednekar Trolled: कभी सेलिब्रिटी अपने लुक के लिए जमकर तारीफ बटोरते हैं, तो कभी वही स्टाइल उनके लिए आफत बन जाता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के साथ भी हुआ. एक्ट्रेस सावन महीने की शुरुआत के खास मौके पर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंची थीं. मंदिर में पूजा की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसे देखने के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया.
एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की पूजा करने के दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो में एक्ट्रेस शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आ रही थीं. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'सावन आते ही मैं भगवान से आसान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि बस इसे इज्जत और हिम्मत के साथ जीने की ताकत मांगती हूं. हर हर महादेव.'
एक्ट्रेस इस पोस्ट के साथ ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. कई फैंस ने कमेंट में 'हर हर महादेव' लिखा और उनकी भक्ति की तारीफ भी की, लेकिन इसी पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें थीं, जिन पर लोगों की नजर अटक गई और देखते ही देखते हसीना ट्रोल हो गईं.
दरअसल, इन तस्वीरों में भूमि पेडनेकर हाथ जोड़कर भगवान शिव की पूजा करती नजर आ रही हैं. इसमें उन्होंने ब्लैक कलर का टॉप और जींस, गले में रुद्राक्ष की माला और ब्लैक सनग्लासेस लगा रखे हैं. शिव की भक्ति में लीन एक्ट्रेस हाथ जोड़े नजर आ रही हैं. वहीं, एक तस्वीर में एक्ट्रेस का लुक काफी अतरंगी नजर आ रहा है, जिसके लिए वह काफी ट्रोल हो रही हैं. सबसे ज्यादा मंदिर में सनग्लासेस लगाकर पूजा करते हुए फैंस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. आंखों पर चश्मा देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पूजा के समय सादगी और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. एक अन्य यूजर का कहना है कि 'महादेव की पूजा कम और फोटोशूट ज्यादा लग रहा है, प्लीज ऐसी चीजें पोस्ट नहीं किया करो.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सनग्लासेस उतार कर भी पूजा कर सकती हैं.' अन्य ने लिखा, 'कभी किसी को गॉगल्स पहनकर पूजा करते हुए नहीं देखा.' हालांकि, भूमि पेडनेकर ने अभी तक किसी भी कमेंट पर कोई रिएक्ट नहीं किया है.