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मंदिर में पूजा से ज्यादा सनग्लासेस पर अटक गई लोगों की नजर, भूमि पेडनेकर जमकर हुईं ट्रोल; यूजर्स बोले- 'भगवान के सामने भी चश्मा नहीं उतारा?'

Bhumi Pednekar Trolled: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के खास मौके पर एक्ट्रेस भगवान शिव की भक्ति करने मंदिर पहुंची थीं, जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. लेकिन उनकी इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ यूजर्स भड़क गए और उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:29 PM IST
मंदिर में पूजा से ज्यादा सनग्लासेस पर अटक गई लोगों की नजर, भूमि पेडनेकर जमकर हुईं ट्रोल; यूजर्स बोले- 'भगवान के सामने भी चश्मा नहीं उतारा?'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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