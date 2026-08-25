भूमि पेडनेकर ने रेड कार्पेट पर किया कुछ ऐसा, देशभक्ति के कायल हुए लोग; बोले- सलाम है आपको

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. अक्सर ट्रोलिंग का सामना कर्ण वाली एक्ट्रेस को इस बात उनके काम और व्यवहार के लिए जमकर तारीफ मिली है. दरअसल, हाल ही में एक इवेंट में राष्ट्रगान के सम्मान में किए गए उनके एक जेस्चर ने फिर लोगों का ध्यान खींचा है.
इससे पहले सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भूमि पेडनेकर ने प्रदर्शनकारियों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल की जा रही आपत्तिजनक भाषा पर सवाल उठाया था. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.
वहीं, फिर असम में राहत कार्यों में शामिल होने को लेकर भूमि को लोगों का खूब प्यार और समर्थन मिला. उन्होंने वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए चल रहे राहत कार्यों में हिस्सा लिया था. उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हुई.
अब भूमि एक बार फिर अपने एक सम्मानजनक जेस्चर को लेकर चर्चा में हैं. एक इवेंट में जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, तो एक्ट्रेस ने अपनी एंट्री रोक दी और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ी हो गईं. उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. भूमि के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके इस जेस्चर को देश के प्रति सम्मान बताया और कमेंट करते हुए लिखा, 'सलाम है आपको.'
यानी पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर भूमि का अनुभव कभी आलोचना से भरा रहा, तो कभी उन्हें खूब सराहना मिली. अब राष्ट्रगान के सम्मान में उनका यह कदम एक बार फिर उन्हें चर्चा में ले आया है.
बता दे कि भूमि हाल ही में 'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026' में शामिल हुईं. यहां जब वह रेड कार्पेट पर आ रही थीं और फ़ोटोग्राफ़रों के लिए पोज दे रही थीं, तो अचानक उन्हें बैकग्राउंड में 'जन गण मन' बजता हुआ सुनाई दिया. उन्होंने तुरंत पैपराजी को रोका, स्टेज से नीचे उतरीं और राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गईं. भूमि के इस व्यवहार ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया.
इंटरनेट पर लोगों ने भूमि के इस काम की तारीफ की. एक कमेंट में लिखा था, 'शोहरत की परवाह नहीं, कैमरे का कोई मोह नहीं-पहले देश. आजकल बॉलीवुड में ऐसे संस्कार कहां देखने को मिलते हैं? भूमि को सलाम!' एक और कमेंट में लिखा, 'वह तारीफ की हकदार हैं.' एक और फ़ैन ने भूमि की तारीफ़ करते हुए लिखा, 'जिस तरह भूमि पेडनेकर राष्ट्रगान के सम्मान में तुरंत रुक गईं, वह सच में दिल को छू लेने वाला था. शोहरत से पहले देश और राष्ट्रगान के लिए सम्मान-ऐसे संस्कारों को सलाम.' एक और कमेंट में लिखा था, 'सम्मान, बहुत बढ़िया.'