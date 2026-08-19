सलमान खान की फिल्म से रातों-रात बनीं स्टार, कहां गायब है 'तेरे नाम' की नीरजा

सलमान खान की फिल्म तेरे नाम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. फिल्म के गाने और सलमान खान का हेयर स्टाइल उस समय पर काफी पॉपुलर हुआ था. फिल्म में सलमान खान का नाम राधे था, फिल्म रिलीज के बाद उनके हेयरस्टाइल का नाम राधे हेयर स्टाइल पड़ गया था. सुपरहिट फिल्म तेरे नाम से रातों रात स्टार बन गई थी. आइए जानते हैं कहां राधे की नीरजा.
भूमिका चावला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1990 के समय म्यूजिक वीडियो से की थी. साल 2000 में उन्होंने तेलुगु फिल्म युवकुडु से एक्टिंग की शुरुआत की थी. साउथ सिनेमा में उन्हें पहचान फिल्म खुशी से मिली थी. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा उन्होंने ब्रदी, ओक्कुडु, मिसम्मा और रोजी कुट्टम फिल्मों में काम किया.
साउथ सिनेमा के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था. साल 2003 में भूमिका सलमान खान के साथ फिल्म तेरे नाम पर नजर आई थी. फिल्म तेरे नाम से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया. सलमान खान की फिल्म सुपरहिट रही थी. इस फिल्म से वह रातों-रात स्टार बन गईं. इस फिल्म के बाद फैंस को उम्मीद थी कि वह बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुई. कुछ फिल्मों में नजर आने के बाद एक्ट्रेस धीरे-धीरे इंडस्ट्री दूर होती गई. भूमिका बहुत ही कम हिंदी फिल्मों में नजर आईं है.
भूमिका इसके बाद फिल्म रन, दिल ने जिसे अपना कहा, गांधी माई फादर, एम.एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में काम किया है. भूमिका आखिरी बार किसी का भाई किसी का जान में नजर आईं. इस फिल्म में भूमिका सलमान खान के साथ नजर आईं थी. भूमिका हिंदी फिल्मों में एक्टिव नहीं है वह इन दिनों साउथ सिनेमा में काम कर रही हैं. भूमिका फरवरी 2026 में तेलुगु फिल्म यूफोरिया में नजर आईं थी. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
भूमिका चावला ने साल 2007 में योग टीचर भरत ठाकुर से शादी की थी. भूमिका एक बेटे की मां हैं. एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा फैमिली लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं. उनका पूरा फोकस फैमिली पर है. इस दौरान वह बीच-बीच में साउथ की फिल्मों में नजर आ रही हैं.
भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 में दिल्ली हुआ. भूमिका का जन्म पंजाबी आर्मी परिवार में हुआ.भूमिका ने हिंदी फिल्मों में कम साउथ की फिल्मों में ज्यादा काम किया है.