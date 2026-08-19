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सलमान खान की फिल्म से रातों-रात बनीं स्टार, कहां गायब है 'तेरे नाम' की नीरजा

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमिका चावला सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से रातों रात स्टार बन गई थी. उनके किरदार को काफी पसंद किया गाय था. आइए जानते हैं अब एक्ट्रेस कहां हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:45 PM IST
सलमान खान की फिल्म से रातों-रात बनीं स्टार, कहां गायब है 'तेरे नाम' की नीरजा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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