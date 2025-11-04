Advertisement
भूपेन हजारिका: असम की धरती पर जन्मा सुरों का वो जादूगर, जिसने बेखौफ होकर पूछा-ओ गंगा तुम बहती हो क्यों?

Bhupen Hazarika Biography: महान संगीतकार, पत्रकार, कवि, लेखक, अभिनेता, चित्रकार, फिल्म निर्देशक, गायक. किस रूप में भारत रत्न भूपेन हजारिका को याद करें, ये सोचना ही जरा मुश्किल लगता है. क्योंकि वह हर विधा में पारंगत थे. आवाज ऐसी कि एक बार कोई सुने तो दिल सुरों की लाठी पकड़कर दौड़ता रहे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:54 PM IST
भूपेन हजारिका: असम की धरती पर जन्मा सुरों का वो जादूगर, जिसने बेखौफ होकर पूछा-ओ गंगा तुम बहती हो क्यों?

Bhupen Hazarika: ब्रह्मपुत्र नदी जब अपने वेग से बहती है तो कल-कल की ध्वनि पैदा होती है. सुनने वाले इसे सुर का नाम भी दे सकते हैं. यह वैसा ही लगता है जैसे वीणा या मृदंग पर जब उंगलियां फिरती हैं तो उससे निकलने वाला संगीत इंसान को मोहपाश में बांध लेता है. ऐसा ही संगीत लेकर एक बच्चा असम की ब्रह्मपुत्र नदी की गोद में 8 सितंबर 1926 को पैदा हुआ, जिसे लोगों ने बचपन में बोर मोइना कहकर पुकारा. अपने पिता नीलकंठ और माता शांतिप्रिया की 10 संतानों में सबसे बड़े. लेकिन पूरी दुनिया में वो छाए भूपेन हजारिका के नाम से.

सुरों के दमदार जादूगर

महान संगीतकार, पत्रकार, कवि, लेखक, अभिनेता, चित्रकार, फिल्म निर्देशक, गायक. किस रूप में भारत रत्न भूपेन हजारिका को याद करें, ये सोचना ही जरा मुश्किल लगता है. क्योंकि वह हर विधा में पारंगत थे. आवाज ऐसी कि एक बार कोई सुने तो दिल सुरों की लाठी पकड़कर दौड़ता रहे. 

भूपेन हजारिका को संगीत घर से मिला था. उनकी मां ने उनकी पहचान असम के संगीत और लोकगीतों से कराई. जब भूपेन थोड़े बड़े हुए तो पिताजी बेहतर कामकाज की तलाश में गुवाहाटी के भारलुमुख आ गए. यहीं भूपेन हजारिका का बचपन बीता. जब 10 बरस के हुए तो उन पर नजर पड़ी असमी लेखक, प्लेराइटर ज्योति प्रसाद अगरवाला और असमी फिल्ममेकर बिष्णु प्रसाद रभा की. ये सुरों की गंगा के उद्गम का दौर था. यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में अपनी मां का सिखाया हुआ गीत गाया, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. 

10 साल की उम्र में गाया पहला गाना

असम के कल्चर से उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ. इसके बाद 1936 में भूपेन हजारिका बिष्णु प्रसाद और और ज्योति प्रसाद के साथ कोलकाता गए, जहां उन्होंने अपना पहला गीत सेलोना कंपनी के लिए गाया. इसके बाद उन्होंने अगरवाला की 1939 में आई फिल्म इंद्रामालती में आवाज दी. संगीत और सुरों पर जबरदस्त पकड़ से भूपेन हजारिका ने बेहद कम वक्त में जबरदस्त पहचान बनाई. उनकी आवाज में हाहाकार विलाप, विद्रोह, प्रेम, उपेक्षितों का दर्द शामिल है, जो लोग महसूस कर पाते हैं.

उन्होंने गुवाहाटी से हाई स्कूल, तेजपुर से 12वीं की पढ़ाई की. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में 1944 में बीए और 1946 में एमए की परीक्षा पास की.  कुछ वक्त के लिए उन्होंने गुवाहाटी के ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और इसके बाद स्कॉलरशिप पर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए. जहां उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की. 

न्यूयॉर्क में हुई पत्नी से मुलाकात

लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको सिर्फ पीएचडी की डिग्री ही नहीं मिली थी, बल्कि प्रियमवदा पटेल मिलीं, जिनसे उन्होंने 1950 में शादी कर ली. 1952 में उनके इकलौते बेटे तेज हजारिका का जन्म हुआ और 1953 में वह भारत लौट आए.  लेकिन उनकी पत्नी ने संघर्ष के दिनों में उनका साथ छोड़ दिया और वह वापस अमेरिका लौट गईं और भूपेन हजारिका संगीत के रास्ते में आगे बढ़ते चले गए.

भूपेन पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता पॉल रॉबेसन का गहरा असर पड़ा, जिनसे उनकी न्यूयॉर्क में दोस्ती हुई थी. पॉल ने ही उनको बताया था कि गिटार महज म्जूयिक बजाने के लिए नहीं बल्कि यह सोशल इंस्ट्रूमेंट है. पॉल उस वक्त अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे. 

दिल हूम-हूम करे गीत ने किया कमाल

फिर आया वो दौर जब दुनिया ने भूपेन हजारिका के गीतों और संगीत का लोहा माना. फिल्म रुदाली का दिल हूम हूम करे गीत को भले ही आपने लता मंगेश्कर की आवाज में सुना होगा लेकिन जब इस गाने को आप भूपेन दा की आवाज में सुनेंगे तो इस गीत में छिपा दर्द और बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे. पीड़ा को अपनी आवाज से भूपेन दा ने बेहद शानदार तरीके से जताया है. 

भूपेन दा ने असमियां के अलावा बांग्ला समेत और कई भाषाओं की फिल्मों में संगीत दिया. बंगाली संगीत में उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता है. गंगा बहती हो क्यों? इस गाने को उन्होंने पहले बांग्ला और फिर हिंदी में गाया, जिसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. यह गाना गंगा को लेकर था. इसके बाद दरमियां फिल्म आई, जिसमें उन्होंने किन्नरों के लिए गीत गाए. चाय के बागान में काम करने वाली औरतों से लेकर समुद्रों की लहरों में खो जाने वाले माझी पर बने गीतों में भी उनके सुर फूट पड़े थे. 

बॉलीवुड से उनका नाता जुड़वाया था हेमंत कुमार ने. उन्होंने उनको बॉलीवुड के नामी गायकों और संगीतकारों से मिलवाया. वो हेमंत कुमार ही थे, जो पहली बार लता मंगेश्कर के घर भूपेन हजारिका को लेकर गए थे. भूपेन दा अपने गाने खुद ही लिखा करते और गाते थे. 

लता ने कर दिया था गाने से मना

लता मंगेश्कर के साथ भूपेन हजारिका ने काम किया था. भूपेन हजारिका ने एक बांग्ला गीत रोंगिला बंशाइट लिखा था, जो सुपरहिट हुआ था.

इसके बाद उन्होंने लता को एक और गाना गाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह गाना नहीं गा पाएंगी क्योंकि वह उनके साथ असहज महसूस करती हैं. 

फिर जिंदगी में आईं कल्पना लाजमी

इसके बाद भूपेन हजारिका की जिंदगी में आईं एक्ट्रेस कल्पना लाजमी. जिस वक्त कल्पना भूपेन दा से मिलीं, उनकी उम्र महज 17 साल की थी और भूपेन हजारिका 45 साल के थे. कल्पना अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मुझे उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था. भूपेन हजारिका के अंतिम वक्त तक कल्पना उनके साथ रहीं. 

30 जून 2011 को भूपेन हजारिका को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 नवंबर 2011 को 'ब्रह्मपुत्र के बेटे' ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की ओर से दान दी गई जमीन पर किया गया था. लेकिन जिस तरह गंगा भारत में बिना रुके बहती है, उसी तरह भूपेन हजारिका की आवाज भी हमेशा भारतीय संगीत की रगों में गूंजती रहेगी.

