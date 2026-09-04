जिस पीढ़ी को भूल गया बॉलीवुड, कैसे आस्था, सादगी से जुड़ी कहानी से 'हनुमान अंश' ने अपना दर्शक

बेहद छोटे बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश', जिसे बॉलीवुड से सपोर्ट नहीं मिला. यहां तक कि इस फिल्म को शुरुआत में सिर्फ 25 शोज ही मिले. वहीं, आज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने 27 दिनों में 2994% का मुनाफा कमाकर इतिहास रच दिया है.
इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शहर में ही नहीं, गांव और कस्बों में भी लोग खूब फिल्म देखने जा रहे हैं. गांव के भी थिएटर दर्शकों से खचाखच भरे हुए हैं और माहौल किसी फिल्म स्क्रीनिंग से ज्यादा मेले जैसा लग रहा है. लंबे समय बाद इस सिनेमाघर में ऐसी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जिसने पूरे माहौल को किसी त्योहार जैसा बना दिया. इसमें सबसे मजे की बात ये है कि कुछ दिन पहले कई थिएटर के मुख्य बिलबोर्ड पर 'हनुमान अंश' का पोस्टर तक नहीं लगा था.
पिछले दो हफ्तों में 'हनुमान अंश' की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है. गुरुवार दोपहर थिएटर में यह साफ हो गया कि ऐसा क्यों है. यह फ़िल्म असल मायनों में आम दर्शकों का मनोरंजन करने वाली फिल्म है. इसे पूरे दिल से बनाया गया है. फिर चाहे इसका म्यूजिक हो या इसकी कहानी. साथ ही इसमें मेकर्स ने इसे कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की है जो यह असल में नहीं है. यह फ़िल्म नीम करौली बाबा की ज़िंदगी को उनके असली रूप में दिखाती है. बिना किसी फ़ालतू दिखावे या तमाशा बनाने की कोशिश के. इसमें उस आध्यात्मिक गुरु के चमत्कारों के बारे में बताया गया है. लोग इन चमत्कारों पर यकीन करते हैं या नहीं, यह असल बात नहीं है. ये ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें पीढ़ियों से लोग सुनते और मानते आ रहे हैं. 'हनुमान अंश' इन कहानियों को एक तरह से सिनेमाई मान्यता देती है. यह उन्हें ठीक उसी तरह दिखाती है जैसा दर्शक देखना चाहते हैं.
शुद्ध हिंदी में एक सरल कहानी सुनाकर और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने उस पीढ़ी को आकर्षित किया है, जो बहुत ही सादे दौर में बड़ी हुई थी. जब दूरदर्शन पर बीआर चोपड़ा की 'रामायण' पहली बार प्रसारित हुई थी. यह वह पीढ़ी है जो अब 60 और 70 की उम्र में है. वही लोग जो बचपन में रामायण देखने के लिए अपने मोहल्ले के उस इकलौते घर की ओर दौड़ते थे, जहां टेलीविजन होता था. आज उनमें से कई लोगों को उनके बच्चे और पोते-पोतियां 'हनुमान अंश' देखने के लिए थिएटर की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर रहे हैं. यह वह पीढ़ी है जिसे फिल्ममेकर्स ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है. वे हिंसक थ्रिलर और स्लो-मोशन एक्शन दृश्यों के जरिए 'आम जनता' को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं. 'हनुमान अंश' ने आखिरकार इस दर्शक वर्ग को एक ऐसी फिल्म दी है जो उन्हें उस सादे दौर में वापस ले जाती है. बिना कहानी में कोई राजनीतिक संदेश या प्रोपेगैंडा थोपे.
साथ ही, यह फ़िल्म उन लोगों को अपनी बात कहने का मौका देती है जिन्होंने धर्म को लेकर बढ़ती बहस के बीच अपनी आस्था को फिर से पाया है. यह उन्हें किसी खास दिशा में मोड़ने की कोशिश किए बिना अपनी मर्ज़ी से सोचने-समझने का एहसास कराती है. शायद इसी संयम की वजह से यह फ़िल्म दर्शकों से इतनी गहराई से जुड़ पाई है.
'हनुमान अंश' फ़िल्मों के एक नए जॉनर के लिए मेनस्ट्रीम मार्केट में जगह बनाने का ज़रिया बन सकती है. आस्था, आध्यात्मिकता और लोक-कथाओं पर आधारित कहानियों के लिए साफ़ तौर पर दर्शक मौजूद हैं — ऐसे दर्शक जो घर से निकलने, आस-पास के गाँवों से सफ़र करके आने और थिएटर भरने को तैयार रहते हैं, जब उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सीधे उनके दिल को छूता है.
लेकिन 'हनुमान अंश' की सफलता के साथ एक शर्त भी जुड़ी है. इस तरह की फ़िल्मों को ईमानदारी और समझदारी से बनाना ज़रूरी है. हो सकता है कि दर्शक ऐसी और फ़िल्में देखने के लिए तैयार हों, लेकिन सिर्फ़ किसी धार्मिक हस्ती को स्क्रीन पर दिखाने से वैसी ही प्रतिक्रिया मिलने की गारंटी नहीं है.