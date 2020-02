OH NO! Bigg Boss 13 के विजेता को नहीं मिलेगा 1 करोड़, जानें कितने लाख मिलेंगे?

नई दिल्ली : बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का आज (शनिवार) फिनाले है. इस शो का विजेता कौन बनेगा, ये तो कुछ घंटे बाद पता चलेगा, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी जरूर सामने आ रही है. हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से छपी खबर के मुताबिक- इस शो में 1 करोड़ रुपये से भरा सूटकेस नहीं मिलने वाला. ये धनराशि घटकर सिर्फ 50 लाख रुपये हो गई है. वैसे, चैनल की ओर से इस खबर पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, इसलिए Zee News इस खबर की पुष्टि नहीं करता.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- 10 लाख रुपये घटाकर ही विजेता के हाथ में थमाए जाने वाले हैं, क्योंकि 10 लाख रुपये का ब्रीफकेस तो पारस छाबड़ा ही लेकर जाने वाले हैं. ऐसे में विजेता को सिर्फ 40 लाख रुपये ही मिलने वाले हैं. ऐसे में विजेता को सिर्फ 40 लाख रुपये ही मिलने वाले हैं. ऐसे में ये खबर विनर के लिए नुकसान वाली होने वाली है.

#BB13Finale Updates

Prize Money :50 lakh

But Paras taken Briefcase of 10lac

So Winner will get Only 40lac

And Salman also Joke that Kuch paise mynsha, Sudhanshu ko jayenge aur creative ko

(Jo log twitter pe karte rehte hai BB biased hai isliye)#BiggBoss_Tak

— #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) February 15, 2020