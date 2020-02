सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाया तो चैनल की एंप्लाई ने छोड़ी नौकरी, ये सेलेब्स आए समर्थन में

नई दिल्ली : टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को 'बिग बॉस 13' (Big Boss13) का विनर चुन लिया गया है. सिद्धार्थ की जीत की मिठास में कुछ कड़वापन भी घुल गया है. लोग इस शो के मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं. फिनाले से पहले ही लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला के विनर बनने की घोषणा सोशल मीडिया पर कर दी थी.

विनर के औपचारिक ऐलान से पहले कलर्स चैनल की एक एंप्लॉई ने चैनल पर फिक्स्ड होने का आरोप लगाया था. साथ ही चैनल को छोड़ने की बात भी कही थी. चैनल की एक एंप्लाई ने ट्वीट किया है कि वह चैनल की जॉब छोड़ रही हैं. उन्होंने लिखा- चैनल के क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ काम कर बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन एक फिक्स्ड शो का हिस्सा बनकर मैं गिर नहीं सकती. कम वोट्स के बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाना चाहता है. सॉरी में इसका हिस्सा नहीं बनूंगी. इस एंप्लाई ने एक ट्वीट ये भी किया था कि 'बिग बॉस-13' एक स्क्रिप्टेड शो है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला पहले से फिक्स्ड विनर हैं. BB 13 की क्रिएटिव और प्रोग्रामिंग हेड सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड हैं. क्या मैं कुछ और भी बताऊं.

I have decided to quit my job at @ColorsTV. I had a tremendous time working with the creative department but I can't demean myself being part of a fixed show. The channel is keen on making Siddharth Shukla the Winner despite less votes. Sorry, I can't be part of it. #BiggBoss — Feriha (@ferysays) February 15, 2020

प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने भी इस एंप्लॉई का समर्थन किया है. उन्होंने लिखा कि भीतरी सूत्रों के जरिए हमें यह बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस तरह का स्टैंड लेने के लिए तुम पर गर्व है, जो लोग इतने समय से अंदर हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है.

We knew this since long from a very inside source.. but proud of u fr taking this stand. Its unfair on others who r inside since so long! #BiggBoss https://t.co/nkvasiG0T9 — meera chopra (@MeerraChopra) February 15, 2020

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान भी फिनाले से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाने की घोषणा कर चुके थे. विवादों से घिरे रहने वाले फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने सिद्धार्थ शुक्ला की जीत के बाद एक ट्वीट शेयर किया. उन्होंने दावा किया कि पूरा शो स्क्रिप्टेड था और उन्होंने 20 दिन पहले ही सिद्धार्थ की जीत प्रेडिक्ट कर दी थी.गौहर खान भी सिद्धार्थ की जीत पर ज्यादा खुश नजर नहीं आईं. उन्होंने सिद्धार्थ या मेकर्स पर तो सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन आसिम के समर्थन में जरूर ट्वीट किया. उनके मुताबिक जीतने की सारी खूबियां आसिम रियाज में थी.

Dear World, Bigg Boss 13 was a scripted show with Siddharth Shukla decided as its "fixed Winner." BB13's Creative & programming head Manisha Sharma is Sid's ex GF.

Do I need to tell you more ?? From, @ColorsTV's ex employee — Feriha (@ferysays) February 15, 2020

बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के विनर घोषित होते ही ट्विटर पर सिद्धार्थ के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है. ट्विटर पर #FixedWinnerSidharth ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ लोग जमकर सिद्धार्थ के चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि अग्रेसिव नेचर वाले सिद्धार्थ शुक्ला इस शो के विनर कैसे हो सकते हैं? रश्मि देसाई और आसिम रियाज को विनर बनने के लायक बताया जा रहा है.

So it’s done! And #SidharthShukIa is the winner of #BiggBossSeason13 n today I have proved that I am the No.1 critic in the world, who revealed complete script of #BiggBoss13winner 20 days before the finale. You also watch and see that I was 100% correct! https://t.co/7r4JoVpFNQ — KRK (@kamaalrkhan) February 15, 2020

