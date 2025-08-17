रणबीर कपूर की 1800 करोड़ी फिल्म छीन सकता है ये एक्टर, डायरेक्टर से दे दिया हिंट

Big Budget 1800 Cr Film Upcoming Film: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पर इन दिनों बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स ने करोड़ों दांव पर लगाए हुए हैं. इन दिनों एक्टर बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स के साथ आपकमिंग फिल्म ‘रामायण’, ‘लव एंड वॉर’ और ‘धूम 4’ में बिजी हैं. इसके अलावा रणबीर कपूर को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए कई और डायरेक्टर्स भी लाइन में हैं. इसी बीच उनका नाम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल के लिए चर्चा में है. लेकिन इसी बीच रणबीर कपूर के 1800 करोड़ी फिल्म के सामने एक और एक्टर खड़ा है. ऐसे में हो सकता है कि वो एक्टर बाजी मार सकता है. जानिए कौन है वो एक्टर और कौन सी है वो फिल्म जिसमें उन्हें टक्कर मिल सकती है.

दरअसल, दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर से स्टारडम मिली थी और आज भी उन्हें डिस्को डांसर नाम से बुलाया जाता है. ऐसे में अब खबर है कि फिल्म का सीक्वल आ रहा है. बी सुभाष सीक्वल को लेकर आ रहे हैं. हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. लेकिन इस बीच यह खबर जरूर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 स्टार्स में से किसी एक को लेने का प्लान बनाया जा रहा है.

इन दो स्टार्स के नाम आ रहे हैं सामने?

बता दें कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक बी शुभाष ने कन्फर्म किया है कि वह डिस्को डांसर 2 पर काम कर रहे हैं. फिल्ममेकर ने यह भी कहा कि वह दोनों में से किसी एक को लेना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों जबरदस्त डांसर और एक्टर हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्को डांसर सीक्वल को हरी झंडी दे दी है. पहले डिस्को डांसर अपने कॉपीराइट के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में फंस गया था. अब खबर है कि बी सुभाष ने हाल ही में यह केस जीत लिया है.

मिथुन के साथ अच्छा बॉन्ड

एक इंटरव्यू के दौरान सुभाष ने कहा था, 'जब मैंने सुना कि मुथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलेगा तो मुझे लगा जैसे हमारी फिल्म को कोई बड़ा अवॉर्ड मिला हो. मैंने उन्हें मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि वह मेरे शुक्रगुजार हैं. हमारे बीच अच्छा रिश्ता है.' मिथुन को डिस्को डांसर में लेने पर सुभाष ने कहा, 'मैंने मिथुन को फिल्म में लिया जबकि प्रोड्यूसर राम दयान इसके लिए तैयार नहीं थे. लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मिथुन दूसरे एक्टर्स से काफी अलग हैं. उनका चेहरा और पर्सनैलिटी काफी अलग है.'