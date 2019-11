'BIGG BOSS 13' को लेकर फिर छिड़ा युद्ध, सलमान के खिलाफ लोगों ने किए ऐसे TWEET

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान (Salman khan) को लेकर ट्विटर पर एक अभियान छेड़ा गया है, जिसे 'हैशटैग बायस्ड होस्ट सलमान खान (#biasedhostsalmankhan)' नाम से चलाया जा रहा है. दरअसल, रियलिटी शो 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' के 'वीकेंड का वार' में प्रतिभागी सिद्धार्थ शुक्ला का समर्थन करते हुए उन्होंने माहिरा शर्मा को गलत ठहराया था, जिसे लेकर नेटिजेंस ने उन्हें आड़े हाथ लिया है.

इस पूरे सप्ताह 'बिगबॉस' में टास्क के दौरान सिद्धार्थ आक्रोशित हो गए थे, जिसमें माहिरा को चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्हें दो सप्ताह के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था. इसके बाद पारस छाबड़ा ने भी दावा किया था कि सिद्धार्थ की वजह से उनकी उंगली में चोट आई थी. इस शनिवार के एपिसोड में सलमान ने सभी घटनाओं को स्पष्ट करते हुए कहा था कि पारस खुद अपनी चोट के लिए जिम्मेदार थे, सिद्धार्थ नहीं.

He has never supported any other housemate just shukla and shehnaz. The way he talked to mahira last weekend was also very rude if u dont want her in show respectfully show her way out but dont talk to her like shukla... u are being so so so biased .. #biasedhostsalmankhan

— ayushi jain (@ayushij29183714) November 9, 2019