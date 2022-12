Abdu Rozik ने जिस वीडियो गेम के लिए छोड़ा था Bigg Boss का घर, उसका टीजर वायरल; 'छोटे भाईजान' ने दिखाया कमाल

Abdu Rozik Video Game Teaser Release: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16 Latest Episode) में अपनी क्यूटनेस और साफ दिल के गेम से अब्दु रोजिक (Abdu Rozik) ने लाखों-करोड़ों फैंस बना लिए हैं. जब अब्दु ने शो को बीच में छोड़ा था तो उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा था. उन्हीं फैंस के लिए अब खुशखबरी यह है कि जिस वीडियो गेम के लिए उनके चहेते अब्दु (Abdu Rozik Video Game) ने बिग बॉस बीच में छोड़ा था, उस गेम का टीजर वीडियो सामने आ गया है. वीडियो गेम के टीजर में 'छोटे भाईजान' का कमाल देखने को मिल रहा है.

अब्दु के वीडियो गेम का टीजर वायरल

अब्दु रोजिक (Abdu Rozik Video Game Teaser) के जिस वीडियो गेम की चर्चा दो हफ्ते पहले बिग बॉस 16 के एक एपिसोड में हुई थी. अब उस वीडियो गेम का टीजर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में अब्दु (Abdu Rozik Bigg Boss) एक टेबल के सामने बर्गर खाते हुए बॉक्सिंग रिंग की तरफ जा रहे हैं. इस टीजर वीडियो में ऐसे तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन कद-काठी से साफ पता लग रहा है कि वह अब्दु ही हैं.

Best wishes to Abdu Rozik for his game. Hope to see him back in #BiggBoss16 once he completes shooting for his game part. pic.twitter.com/jTLoWM5pGq

