बिग बॉस फेम 26 साल की वो हसीना, अब ओटीटी की दुनिया में रखा कदम, हसरतें सीजन 3 में आईं नजर

'बिग बॉस' फेम 26 साल की वो हसीना, अब ओटीटी की दुनिया में रखा कदम, 'हसरतें सीजन 3' में आईं नजर

Bigg Boss 18 fame Chahat Pandey OTT Debute: बिग बॉस फेम टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे ने हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'हसरतें सीजन 3' से ओटीटी डेब्यू किया है. इस सीरीज में हसीना ने एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया है.

 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 04, 2026, 05:18 PM IST
'बिग बॉस' फेम 26 साल की वो हसीना, अब ओटीटी की दुनिया में रखा कदम, 'हसरतें सीजन 3' में आईं नजर

Bigg Boss 18 fame Chahat Pandey OTT Debute: टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में अपनी पहचान बना रही एक्ट्रेस चाहत पांडे ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू किया है. हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज 'हसरतें सीजन 3'में उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया है. उनका किरदार कई मायनों में महिलाओं की जटिल भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनके संघर्ष को बयां करता है.

गृहिणी के किरदार में एक्ट्रेस
सीरीज के नए एपिसोड 'नया किराएदार' में चाहत पांडे ने स्मिता नाम की गृहिणी की भूमिका निभाई है. स्मिता एक ऐसी महिला है, जो अपने पति के अचानक गायब होने के बाद अकेली और भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करती है. उसे अपनी दबंग सास के साथ रहना पड़ता है, जिससे उसके जीवन में दबाव और भी बढ़ जाता है. समाज की निगाहें, ऑफिस में हो रहे उत्पीड़न और अपनी अधूरी इच्छाओं को दबाने की मजबूरी ने उसकी जिंदगी को थमा दिया है. लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है, जब उसके घर में समर्थ नाम का एक युवा म्यूजिशियन किरायेदार बनकर आता है. उनकी बढ़ती दोस्ती स्मिता के भीतर छिपी हुई भावनाओं को फिर से जागृत करती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जैसे-जैसे स्मिता समर्थ के करीब जाने लगती है, अचानक उसके पति की वापसी हो जाती है. स्मिता को अब यह तय करना होता है कि वह समाज की बनाई गई मर्यादाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधी रहे या अपनी खुशी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुने. यह कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी-कभी जीवन में अपनी खुशी चुनना गुनाह नहीं, बल्कि जीवित रहने का तरीका है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'स्मिता मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार'
चाहत पांडे ने अपने किरदार को लेकर कहा 'स्मिता मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार है. स्मिता ऐसी महिला है, जिसे बचपन से सिखाया गया कि उसे अपने दर्द और अधूरी इच्छाओं को कभी व्यक्त नहीं करना है. पति के गायब होने के बाद समाज उसे और भी सख्ती से नियंत्रित करने लगता है. इस किरदार के जरिए मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि जब एक महिला अपनी आवाज सुनती है, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है.' चाहत ने आगे कहा 'स्मिता की कहानी उसके अधिकारों को वापस पाने और यह स्वीकार करने की कहानी है कि अपनी खुशी चुनना कोई अपराध नहीं है. यह किरदार महिलाओं की भावनाओं, उनके संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता की कहानी को बड़े ही संवेदनशील तरीके से पेश करता है.'

'हसरतें सीजन 3' में चाहत पांडे का यह कदम ओटीटी की दुनिया में उनकी नई पहचान बनाने का भी अवसर है. दर्शक न केवल उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे, बल्कि उनकी कहानी के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को भी महसूस करेंगे. (एजेंसी)

