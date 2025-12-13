Advertisement
बिग बॉस 19: अमाल मलिक ने तान्या मित्तल संग रिश्ते पर की बात, सिंगर को अपनी इस हरकत पर है बड़ा पछतावा

Bigg Boss 19: रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर हाल ही में खत्म हो चुका है. गौरव खन्ना को शो का विनर घोषित किया गया. चमचमाती ट्रॉफी के साथ उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी भी मिली. 'बिग बॉस 19' से बाहर आने के बाद सभी कंटेस्टेंट अपने-अपने अनुभव बता रहे हैं. इस बीच अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते पर बात की और साथ ही बताया कि शो में अपनी की हुई किस हरकत पर पछतावा हुआ है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:58 PM IST
बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट सुर्खियों में हैं और शो से बाहर आने के बाद अपने एक्सपीरियंस और शो की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं. अब शो के फाइनलिस्ट रहे अमाल मलिक ने आईएएनएस से अपनी जर्नी और घर में उनके साथ मौजूद कुछ कंटेस्टेंट को लेकर खुलकर बात की है.  सिंगर ने ये भी बताया कि तान्या मित्तल और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

बिग बॉस 19 में आने से पहले अपनी मेंटल हेल्थ और शो को 'हां' करने के सवाल पर अमाल मलिक ने कहा, "मैंने कभी इंडस्ट्री से ब्रेक नहीं लिया. जब मैं बिग बॉस के घर में था, तब भी मेरे गाने रिलीज होते रहे. मुझे सालों से यह शो कई बार ऑफर हुआ, लेकिन तब मुझे लगा कि शो करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कम काम कर रहा था. मैं पर्सनली अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था. फिर दोबारा मुझे शो का ऑफर हुआ और मेरे मैनेजर ने कहा कि मुझे ये शो करना चाहिए. इससे दुनिया अमाल मलिक को बेहतर तरीके से जान पाएगी. सोशल मीडिया पर लोग आपका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको सौ से ज्यादा दिनों तक देखता है, तो वे आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिल, आपकी वाइब समझते हैं.

अमाल मलिक ने तान्या मित्तल संग रिश्ते पर की बात

शो से बाहर आने के बाद मन में किसी तरह का पछतावा है? ऐसा कोई बात या काम जिसे आप अपनी जर्नी में पछतावे की तरह देखते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए सिंगर ने कहा, हां, एक घटना है ऐसी. मैंने फरहाना भट्ट की प्लेट से खाना छीना और प्लेट तोड़ दी. मैंने लड़ाई की और कड़वी बातें कहीं. घर के अंदर का माहौल लोगों को बिना सोचे-समझे रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है. मुझे उसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था. अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दें. वह एक घटना थी, जहां मैं सबसे ज्यादा गलत था. बाकी सब गेम का हिस्सा था.

शो खत्म होने के बाद, क्या आपको किसी कंटेस्टेंट से कोई मनमुटाव या अनसुलझे इमोशन्स महसूस हो रहे हैं? इस सवाल पर अमाल ने कहा कि तीन लड़कों के अलावा, मेरे लिए कोई और इतना मायने नहीं रखता. ईशान, बसीर और शहबाज के अलावा मेरा किसी और से कोई गहरा लगाव नहीं है. मुझे लगता है कि मैं शो में सच्चे दोस्त ढूंढने गया था और मुझे वे मिल गए.

सिंगर को अपनी इस हरकत पर है पछतावा

शो में आए इमोशनल पलों पर बात करते हुए अमाल ने बताया कि उनके पिता और भाई का शो में आना उनके लिए सबसे मुश्किल और कमजोर कर देने वाला पल था. सिंगर ने कहा कि अगर कोई मुझसे मेरी पूरी जर्नी के बारे में पूछेगा, तो मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा. मुझे अपना सच बोलने से डर नहीं लगता. लोग अपनी इमेज या अपनी फॉलोइंग के बारे में चिंता करते हैं, मैं नहीं करता. अगर मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, तो मैं उसे पूरी तरह से बताऊंगा. कुछ बातें मेरे माता-पिता को लगीं क्योंकि मैं अलग तरह से कह सकता था, उनका नजरिया मुझसे अलग है. वे उस घर के अंदर नहीं रह रहे थे, लेकिन मैंने दिल से बात की थी.

शो की शुरुआत और फिनाले में अपनी परफॉर्मेंस पर पड़े असर पर सिंगर ने कहा कि जब मेरे पिता आए थे, उसके बाद मैंने खुद को ज्यादा कंट्रोल किया. मैं विलेन नहीं बनना चाहता था. जब मुझे बोलने या लड़ने की जरूरत पड़ी, तो मैंने किया. शायद कभी-कभी यह ज्यादा लग सकता था, लेकिन मेरे पिता वाले एपिसोड के बाद, लोगों ने मेरा एक और पहलू देखा. कई लोगों ने मुझसे कहा कि उन्हें वह बदलाव बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धीमा होने से आप कम हकदार हो जाते हैं.

शो में अपने और तान्या मित्तल के रिश्ते पर बात करते हुए अमाल ने कहा कि मैंने तान्या को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त माना है और कुछ नहीं. अगर मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिलता है तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा.

