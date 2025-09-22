Bigg Boss 19: अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल, रोमांस और तकरार से भरपूर रहा एपिसोड
Advertisement
trendingNow12931829
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल, रोमांस और तकरार से भरपूर रहा एपिसोड

Bigg Boss 19: बिग बॉस में बीती रात यानी रविवार को 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा. जहां कल के एपिसोड में अमाल और तान्या का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला, वहीं घर में फरहाना तन्हा रोती नजर आईं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19: अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल, रोमांस और तकरार से भरपूर रहा एपिसोड

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के एपिसोड में नया ट्विस्ट तब आया, जब उर्फी जावेद की शो में एंट्री हुई. अपने अनोखे फैशन और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर उर्फी ने घर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल दिया. उनके आते ही घर में हंसी-ठिठोली के साथ-साथ तकरार, सवाल-जवाब और रोमांस का भी तड़का लग गया. 

उर्फी जावेद की एंट्री ने मचाया धमाल

जियो हॉटस्टार ने शो का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें उर्फी की एंट्री बेहद एनर्जेटिक और मस्ती भरे अंदाज से होती नजर आ रही है. वह घरवालों को दिलचस्प टास्क देती हैं. इस टास्क के तहत वह दो कंटेस्टेंट्स, अमाल मलिक और तान्या मित्तल, को लेकर एक सवाल पूछती हैं, "इन दोनों में से किसका रिश्ता पहले टूटेगा?" घरवालों ने खुलकर अपनी राय रखी और ज्यादातर ने तान्या मित्तल का नाम लिया. इस पर तान्या थोड़ी असहज भी नजर आईं, लेकिन माहौल मजेदार बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल

उर्फी ने इस मौके को रोमांटिक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अमाल मलिक से कहा कि वे तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना गाएं. अमाल ने बिना हिचके 'क्यों दुनिया में आया हूं' गाया और तान्या के साथ थिरकते भी नजर आए. इस दौरान तान्या शर्माने लगीं, जिसने सभी का ध्यान खींचा. उर्फी ने भी मजाकिया अंदाज में तान्या को छेड़ते हुए पूछा, "इतना क्यों शर्मा रही हो?"

उर्फी जावेद की मौजूदगी ने घरवालों को भी एक नए तरीके से सोचने और खुद को साबित करने का मौका दिया. हालांकि टास्क के बीच में हल्की-फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन उर्फी ने स्थिति को कंट्रोल में रखा.

उर्फी ने कंटेस्टेंट्स से उनके रिश्तों, टास्क और गेम स्ट्रेटजी पर सवाल किए और यह जानने की कोशिश की कि कौन वाकई गेम खेल रहा है और कौन सिर्फ शो में टिके रहने की कोशिश कर रहा है. उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को भी खूब एंटरटेन किया. सोशल मीडिया पर फैंस उर्फी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
;