Bigg Boss 19: अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल, रोमांस और तकरार से भरपूर रहा एपिसोड

Bigg Boss 19: बिग बॉस में बीती रात यानी रविवार को 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा. जहां कल के एपिसोड में अमाल और तान्या का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला, वहीं घर में फरहाना तन्हा रोती नजर आईं.
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के एपिसोड में नया ट्विस्ट तब आया, जब उर्फी जावेद की शो में एंट्री हुई. अपने अनोखे फैशन और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर उर्फी ने घर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल दिया. उनके आते ही घर में हंसी-ठिठोली के साथ-साथ तकरार, सवाल-जवाब और रोमांस का भी तड़का लग गया.
उर्फी जावेद की एंट्री ने मचाया धमाल
जियो हॉटस्टार ने शो का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें उर्फी की एंट्री बेहद एनर्जेटिक और मस्ती भरे अंदाज से होती नजर आ रही है. वह घरवालों को दिलचस्प टास्क देती हैं. इस टास्क के तहत वह दो कंटेस्टेंट्स, अमाल मलिक और तान्या मित्तल, को लेकर एक सवाल पूछती हैं, "इन दोनों में से किसका रिश्ता पहले टूटेगा?" घरवालों ने खुलकर अपनी राय रखी और ज्यादातर ने तान्या मित्तल का नाम लिया. इस पर तान्या थोड़ी असहज भी नजर आईं, लेकिन माहौल मजेदार बना रहा.
अमाल मलिक संग रोमांटिक हुई तान्या मित्तल
उर्फी ने इस मौके को रोमांटिक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अमाल मलिक से कहा कि वे तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना गाएं. अमाल ने बिना हिचके 'क्यों दुनिया में आया हूं' गाया और तान्या के साथ थिरकते भी नजर आए. इस दौरान तान्या शर्माने लगीं, जिसने सभी का ध्यान खींचा. उर्फी ने भी मजाकिया अंदाज में तान्या को छेड़ते हुए पूछा, "इतना क्यों शर्मा रही हो?"
उर्फी जावेद की मौजूदगी ने घरवालों को भी एक नए तरीके से सोचने और खुद को साबित करने का मौका दिया. हालांकि टास्क के बीच में हल्की-फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन उर्फी ने स्थिति को कंट्रोल में रखा.
उर्फी ने कंटेस्टेंट्स से उनके रिश्तों, टास्क और गेम स्ट्रेटजी पर सवाल किए और यह जानने की कोशिश की कि कौन वाकई गेम खेल रहा है और कौन सिर्फ शो में टिके रहने की कोशिश कर रहा है. उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को भी खूब एंटरटेन किया. सोशल मीडिया पर फैंस उर्फी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
