Advertisement
trendingNow12937604
Hindi Newsबॉलीवुड

'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे अशनीर ग्रोवर? सलमान खान के शो का बनेंगे हिस्सा! बोले- 'भाई से पूछ ले!'

Bigg Boss 19 Ashneer Grover Approached For Salman Khan Show: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. बीते कुछ दिनों से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. वहीं अब मशहूर पर्सनालिटी अशनीर ग्रोवर को शो के लिए अप्रोच किया गया है.    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 26, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनेंगे अशनीर ग्रोवर
वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनेंगे अशनीर ग्रोवर

Bigg Boss 19 Ashneer Grover Approached For Salman Khan Show: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी चर्चाएं आ रही हैं. शो में कंटेस्टेंट्स रोजाना धमाल मचा रहे हैं. बिग बॉस घर में कुछ वक्त पहले शहबाज बदेशा ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी. वहीं अब 'शार्क टैंक इंडिया' और 'राइज एंड फॉल' स्टार अशनीर ग्रोवर का भी नाम वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए सामने आ रहा है.  

अशनीर ग्रोवर को मेकर्स ने किया अप्रोच
दरअसल, 'बिग बॉस 19' के लिए मेकर्स ने अशनीर ग्रोवर को अप्रोच किया है. मेकर्स अशनीर को बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री कराना चाहते हैं. वहीं इस मामले पर अशनीर ग्रोवर का भी मजेदार रिएक्शन सामने आया है. अशनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो उन्हें 'बिग बॉस 19' के मेकर्स की तरफ से आया था. ये मेल अशनीर को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो की हिस्सा बनने के लिए आया था.  

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अशनीर ग्रोवर के पास आया मेकर्स का रिप्लाई
'बिग बॉस 19' के कास्टिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने अशनीर ग्रोवर के लिए मेल में लिखा था कि उनकी पर्सनालिटी, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और अंदाज ने कास्टिंग टीम का ध्यान खींचा है और वो 'बिग बॉस 19' के एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं. इसी के साथ मेल में आगे लिखा था कि अशनीर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 19 का हिस्सा बन सकते हैं और शो में आ सकते हैं. 

अशनीर ग्रोवर ने दिया मेल का रिप्लाई
इस मेल का रिप्लाई देते हुए अशनीर ग्रोवर ने लिखा 'हाहा! सलमान भाई से पूछ ले!! मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक. ये 'मेल मर्ज' किसी की तो नौकरी खाएगा.' बता दें कि अशनीर ग्रोवर ने बिग बॉस 19 में बतौर मेहमान कदम रखा था. लेकिन स्टेज पर सलमान खान ने उन्हें अपने खिलाफ दिये बयानों के लिए आड़े हाथों ले लिया था. वहीं इन दिनों अशनीर ग्रोवर 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanAshneer Grover

Trending news

लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
;