'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे अशनीर ग्रोवर? सलमान खान के शो का बनेंगे हिस्सा! बोले- 'भाई से पूछ ले!'

Bigg Boss 19 Ashneer Grover Approached For Salman Khan Show: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी चर्चाएं आ रही हैं. शो में कंटेस्टेंट्स रोजाना धमाल मचा रहे हैं. बिग बॉस घर में कुछ वक्त पहले शहबाज बदेशा ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी. वहीं अब 'शार्क टैंक इंडिया' और 'राइज एंड फॉल' स्टार अशनीर ग्रोवर का भी नाम वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए सामने आ रहा है.

अशनीर ग्रोवर को मेकर्स ने किया अप्रोच

दरअसल, 'बिग बॉस 19' के लिए मेकर्स ने अशनीर ग्रोवर को अप्रोच किया है. मेकर्स अशनीर को बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री कराना चाहते हैं. वहीं इस मामले पर अशनीर ग्रोवर का भी मजेदार रिएक्शन सामने आया है. अशनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो उन्हें 'बिग बॉस 19' के मेकर्स की तरफ से आया था. ये मेल अशनीर को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो की हिस्सा बनने के लिए आया था.

अशनीर ग्रोवर के पास आया मेकर्स का रिप्लाई

'बिग बॉस 19' के कास्टिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने अशनीर ग्रोवर के लिए मेल में लिखा था कि उनकी पर्सनालिटी, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और अंदाज ने कास्टिंग टीम का ध्यान खींचा है और वो 'बिग बॉस 19' के एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं. इसी के साथ मेल में आगे लिखा था कि अशनीर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 19 का हिस्सा बन सकते हैं और शो में आ सकते हैं.

अशनीर ग्रोवर ने दिया मेल का रिप्लाई

इस मेल का रिप्लाई देते हुए अशनीर ग्रोवर ने लिखा 'हाहा! सलमान भाई से पूछ ले!! मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक. ये 'मेल मर्ज' किसी की तो नौकरी खाएगा.' बता दें कि अशनीर ग्रोवर ने बिग बॉस 19 में बतौर मेहमान कदम रखा था. लेकिन स्टेज पर सलमान खान ने उन्हें अपने खिलाफ दिये बयानों के लिए आड़े हाथों ले लिया था. वहीं इन दिनों अशनीर ग्रोवर 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं.