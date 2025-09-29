Advertisement
Bigg Boss 19 से अवेज दरबार के घर से बाहर निकलते ही आरती का फूटा गुस्सा, लिखा ये पोस्ट

Bigg Boss 19 में अवेज दरबार के बाहर निकलने के बाद फैंस लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. यहां तक कि सितारे भी इस फैसले के खिलाफ हैं.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:46 PM IST
अवेज दरबार
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी शो में ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और इमोशनल मोमेंट्स की भरमार देखने को मिल रही है. लेकिन हाल ही में हुए एक एविक्शन ने दर्शकों और कई सेलेब्स को हैरान किया है.

फैंस नाखुश

दरअसल, बीते रविवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कोरियोग्राफर अवेज दरबार को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. बताया गया कि उन्हें सबसे कम वोट मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस फैसले से खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि यह फैसला 'अनफेयर' है और कहीं न कहीं स्क्रिप्टेड भी है. अवेज के एविक्शन पर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट कर रहे हैं.

आरती ने किया रिएक्ट

आरती सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अच्छे लोग शो में टिक क्यों नहीं पाते? अवेज को एक और मौका मिलना चाहिए था क्योंकि वह अपने गेम में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था और उसमें गेम खेलने की काबिलियत भी थी. बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में केवल शोर मचाने वालों को ही तरजीह देना ठीक नहीं.'

शिल्पा शिरोडकर और संदीप ने निकाला गुस्सा

वहीं, एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने भी 'एक्स' पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'अवेज ने पूरा गेम सम्मान और गरिमा के साथ खेला. न तो उन्होंने किसी को नीचा दिखाया, न ही झगड़ों का सहारा लिया. मुझे उम्मीद है कि शायद शो में उन्हें दोबारा एंट्री मिले.'

फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने कहा कि जिन्हें बाहर जाना चाहिए था उन्हें तो सीक्रेट रूम भेज दिया गया और जो सही मायनों में शो का हिस्सा बनने लायक था, उसे बाहर कर दिया गया. अवेज ने नेगेटिव माहौल में भी खुद को संभाला, टास्क में बढ़िया प्रदर्शन किया और कभी खुद को नीचे नहीं गिराया.

बिग बॉस के घर में खाने के लिए दोस्त बने दुश्मन, हलवे के लिए भिड़े बसीर और नेहल; नया प्रोमो

गौहर का आना और अवेज का जाना

सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने भी इस फैसले को 'अनफेयर' बताया. उन्होंने खासतौर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि जिस दिन अवेज को शो से निकाला गया, उसी दिन गौहर खान उन्हें समझाने आई थीं. ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मेकर्स पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें बाहर करना है?

