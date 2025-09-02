Bigg Boss 19: फरहाना ने नीलम को बताया 'दो कौड़ी की औरत', कुनिका से भी तीखी बहस; घर में खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा
Advertisement
trendingNow12905735
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: फरहाना ने नीलम को बताया 'दो कौड़ी की औरत', कुनिका से भी तीखी बहस; घर में खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' के लेटेस्ट एपिसोड में एक तरफ जहां कुनिका सदानंद ने अपनी कैप्टेंसी खो दी वहीं, दूसरी तरफ उनकी फरहाना कुनिका और नीलम की तीखी नोकझोंक देखने को मिली. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19: फरहाना ने नीलम को बताया 'दो कौड़ी की औरत', कुनिका से भी तीखी बहस; घर में खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' का 19वां सीजन में खिलाड़ियों के बीच गहमागहमी देखने को मिल रही है. शो को शुरू हुए अभी दूसरा हफ्ता लगा ही है, कि कंटेस्टेंट्स से झगड़े की हदें पार कर दी है. 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और झगड़ों से भरा रहा है. इस बार घर में कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली, जिसमें फरहाना भट्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं.

कुनिका और नीलम के बीच हुई तीखी बहस

'बिग बॉस 19' के 9वें एपिसोड में जीशान ने नीलम गिरी (का मजाक उड़ाते हुए उनके बर्ताव पर सवाल उठाए और उन्हें ड्रामेबाज कहा. वहीं इस बहस में आग में घी डालने का काम फरहाना ने नीलम को 'बत्तमीज' और 'कुनिका की चमची' कहकर कर दिया. हालांकि, मामला यहीं नहीं रुका बल्कि इस झगड़े ने तो तूल तब पकड़ा जब फरहाना भट्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर नीलम को 'दो कौड़ी की औरत' कह डाला, जिससे सभी घरवाले दंग रह गए. वहीं नीलम फरहाना की इस बात से खुद को संभाल नहीं पाईं और बाथरूम में ही फूट-फूटकर रोने लगीं. फरहाना के इस बयान से घर में लोग भी कानाफूसी करने लगे की फरहाना ने हद पार कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पांच कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट

इस हफ्ते बिग बॉस सीजन 19 के कुल पांच कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है जिनमें से एक का पत्ता साफ होना तय है. बिग बॉस ताजा खबरी पेज के मुताबिक, इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट होने वाले हैं, उनमें तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और आवेज दरबार हैं.

इस कंटेस्टेंट की है सबसे कम फैन फॉलोइंग

तान्या मित्तल पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुई थीं, लेकिन बच गई थीं. अब वह फिर से नॉमिनेट हो गई हैं. अगर सोशल मीडिया फैन-फॉलोइंग की बात करें तो इन पांचों में सबसे कम फैन फॉलोइंग कुनिका की है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 1 लाख 28 हजार लोग फॉलो करते हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर से कौन विदा लेता है. वीकेंड का वार के बाद से ही बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच जंग छिड़ी हुई है और नॉमिनेशन के बाद और भी बवाल मचने वाला है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;