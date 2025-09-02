Bigg Boss 19: फरहाना ने नीलम को बताया 'दो कौड़ी की औरत', कुनिका से भी तीखी बहस; घर में खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' के लेटेस्ट एपिसोड में एक तरफ जहां कुनिका सदानंद ने अपनी कैप्टेंसी खो दी वहीं, दूसरी तरफ उनकी फरहाना कुनिका और नीलम की तीखी नोकझोंक देखने को मिली.
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' का 19वां सीजन में खिलाड़ियों के बीच गहमागहमी देखने को मिल रही है. शो को शुरू हुए अभी दूसरा हफ्ता लगा ही है, कि कंटेस्टेंट्स से झगड़े की हदें पार कर दी है. 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और झगड़ों से भरा रहा है. इस बार घर में कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली, जिसमें फरहाना भट्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं.
कुनिका और नीलम के बीच हुई तीखी बहस
'बिग बॉस 19' के 9वें एपिसोड में जीशान ने नीलम गिरी (का मजाक उड़ाते हुए उनके बर्ताव पर सवाल उठाए और उन्हें ड्रामेबाज कहा. वहीं इस बहस में आग में घी डालने का काम फरहाना ने नीलम को 'बत्तमीज' और 'कुनिका की चमची' कहकर कर दिया. हालांकि, मामला यहीं नहीं रुका बल्कि इस झगड़े ने तो तूल तब पकड़ा जब फरहाना भट्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर नीलम को 'दो कौड़ी की औरत' कह डाला, जिससे सभी घरवाले दंग रह गए. वहीं नीलम फरहाना की इस बात से खुद को संभाल नहीं पाईं और बाथरूम में ही फूट-फूटकर रोने लगीं. फरहाना के इस बयान से घर में लोग भी कानाफूसी करने लगे की फरहाना ने हद पार कर दी.
पांच कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट
इस हफ्ते बिग बॉस सीजन 19 के कुल पांच कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है जिनमें से एक का पत्ता साफ होना तय है. बिग बॉस ताजा खबरी पेज के मुताबिक, इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट होने वाले हैं, उनमें तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और आवेज दरबार हैं.
इस कंटेस्टेंट की है सबसे कम फैन फॉलोइंग
तान्या मित्तल पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुई थीं, लेकिन बच गई थीं. अब वह फिर से नॉमिनेट हो गई हैं. अगर सोशल मीडिया फैन-फॉलोइंग की बात करें तो इन पांचों में सबसे कम फैन फॉलोइंग कुनिका की है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 1 लाख 28 हजार लोग फॉलो करते हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर से कौन विदा लेता है. वीकेंड का वार के बाद से ही बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच जंग छिड़ी हुई है और नॉमिनेशन के बाद और भी बवाल मचने वाला है.
