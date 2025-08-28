Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन, अब दाल और चिकन को लेकर छिड़ी जंग; आपस में लड़ते रह गए गौरव-जीशान
Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन, अब दाल और चिकन को लेकर छिड़ी जंग; आपस में लड़ते रह गए गौरव-जीशान

'बिग बॉस 19' में बीते दिन कैप्टेंसी टास्क की शुरुआत से पहले बिग बॉस ने फरहाना भट्ट से सवाल किया कि वह किसे टास्क से बाहर करना चाहती हैं. ऐसे में उन्होंने बसीर अली का नाम लिया. बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क में बसीर अली को किनारे करते हुए उन्हें संचालक की भूमिका दी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:17 PM IST
Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन, अब दाल और चिकन को लेकर छिड़ी जंग; आपस में लड़ते रह गए गौरव-जीशान

रियलिटी शो बिग बॉस 19 में पहले ही हफ्ते से ड्रामा और कंटेस्टेंट्स का ड्रामा शुरू हो गया है. झगड़े और स्ट्रांग गेम स्ट्रेटजी लोगों के बीच देखने को मिल रही है. वहीं आए दिन सलमान खान के शो में नया ड्रामा देखने को मिलता है. बीते कुछ दिनों से 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट्स के बीच ड्यूटी को लेकर खींचतान चल रही है. ज्यादातर घरवालों का आरोप है कि गौरव खन्ना सिर्फ ड्यूटी बांटने का काम कर रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं. ऐसे में 'बिग बॉस' ने भी बीते दिन कंटेस्टेंट्स से सवाल किया कि घर में किसी की कमी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि घर का कैप्टन है. बीते दिन ही 'बिग बॉस 19' में कैप्टेंसी टास्क का ऐलान हुआ. खास बात तो यह है कि आज शो के वपहले कैप्टन का नाम भी सामने आ चुका है.

ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन

'बिग बॉस 19' में बीते दिन कैप्टेंसी टास्क की शुरुआत से पहले बिग बॉस ने फरहाना भट्ट से सवाल किया कि वह किसे टास्क से बाहर करना चाहती हैं. ऐसे में उन्होंने बसीर अली का नाम लिया. बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क में बसीर अली को किनारे करते हुए उन्हें संचालक की भूमिका दी. 'बिग बॉस 19' में हुए कैप्टेंसी टास्क के तहत गार्डन एरिया में करीब 4 हाउस सेटअप बनाए गए. टास्क में जैसे ही बच्चा हंसता है और नर्सरी राइम्स शुरू होती हैं, तब तक कंटेस्टेंट्स को डांस करना होता है. लेकिन म्यूजिक रुकते ही उन्हें घर के अंदर जाना होता है.

इन सबके बीच घर में कैप्टन बनने के लिए टास्क हुआ. जिसमें सबको पीछे छोड़ कुनिका सदानंद ने बाजी मारी. वो बिग बॉस 19 की पहली कैप्टन बन गई हैं. घर में शुरुआत से ही खाने और काम करने को लेकर झगड़े होते आए हैं. ऐसे में इन सबको देखने के लिए कुनिका कैप्टन बनी हैं. शो में गौरव खन्ना, जीशान कादरी और अमान मलिक का बाकी घरवालों के साथ कई बार झगडा हो चुका है.

अब एक-एक को इशारों पर नाचकर कराएगी काम

कुनिका ने बिग बॉस के घर में शुरुआत से ही अपना मजबूत गेम दिखाया है. साथ ही वो थोड़ा डॉमिनेटिंग हैं और बाकी घरवालों पर हावी भी रहती हैं. अब देखने ये भी है कि घर में वो ये छोटे झगड़े सुलझा पाती हैं या नहीं. गौरव के दाल खाने वाले विवाद में जीशान और नेहल कूद पडे. जिसमें जीशान ने गौरव को जाहिल कह दिया. वहीं, नेहल ने भी गौरव को भला बुरा कहा. 24 घंटे के भीतर भले ही सभी ने फरहाना को बाहर निकाल दिया हो, लेकिन बिग बॉस बाकी घरवालों को सरप्राइज देने वाले हैं. वो एक सीक्रेट रूम में हैं और वहां से घर की सारी एक्टिविटी देख रही हैं. इस बास के नॉमिनेशन में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

