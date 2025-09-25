Advertisement
Bigg Boss 19: कप्तानी टास्क में बड़ा ट्विस्ट, गौरव खन्ना बने घर के अगले कप्तान, तान्या के आंसू और आवेज-बसीर की बढ़ी तकरार

बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में ड्रामा, इमोशंस और गुस्से का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. इस एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों के सामने पार्टी टास्क रखा, जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 25, 2025, 11:51 PM IST
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में ड्रामा, इमोशंस और गुस्से का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. इस एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों के सामने पार्टी टास्क रखा, जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया. इस टास्क में कई बड़े खिलाड़ी कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए, जबकि अंत तक पहुंचते-पहुंचते घर में नए झगड़े और पुराने राज भी सामने आ गए.

जीशान, अमाल और बसीर की हार
एपिसोड की शुरुआत बिग बॉस के पार्टी टास्क से हुई. इस टास्क में घरवालों को अपनी-अपनी टीम के लिए खेलना था. टास्क के पहले राउंड में जीशान कादरी, बसीर अली, अमाल मलिक और तान्या मित्तल कप्तानी की रेस से बाहर हो गए. इस नतीजे के बाद अभिषेक बजाज के ग्रुप के सदस्य बेहद खुश नजर आए, जबकि अमाल मलिक की टीम शांत रही और उनकी खुशी पर तंज कसने लगी. दूसरी ओर, कुनिका और तान्या के बीच एक बार फिर घी को लेकर बहस छिड़ गई. दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल गरमा गया.

नेहल का अहम फैसला
बिग बॉस ने नेहल से पूछा कि वह किसे मौका देना चाहेंगी जो चार खिलाड़ियों को कप्तानी की रेस से बाहर कर सके. नेहल ने इस मौके के लिए कुनिका सदानंद का नाम लिया, क्योंकि उन्हें शुरू से कुनिका का रवैया न्यूट्रल लगा था. इसके बाद कप्तानी टास्क का दूसरा राउंड शुरू हुआ. इसमें घरवालों को गाने की बीट पर डांस करना था और गाना बंद होने पर तुरंत कुर्सियों पर बैठना था. जैसे ही गाना खत्म होता, फोटोग्राफर तस्वीरें खींचता. जो चार खिलाड़ी सबसे ज्यादा तस्वीरों में दिखते, उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता. इस राउंड में नीलम, प्रणित, शहबाज और मृदुल एलिमिनेट हो गए.

फरहाना और अभिषेक की बहस
इस टास्क के दौरान फरहाना, जो संचालक बनी थीं, ने नीलम को कुर्सी देने की कोशिश की. लेकिन अभिषेक बजाज ने जोर से विरोध किया और फरहाना से कुर्सी छीन ली. इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली.

बिग बॉस का ट्विस्ट और मूवी नाइट पार्टी
टास्क के बाद बिग बॉस ने घरवालों को मूवी नाइट्स पार्टी में भेजा. यहां उन्हें एक फिल्म की फुटेज दिखाई गई और फिर उस फुटेज से जुड़े सवाल पूछे गए. पहली फुटेज में मृदुल और गौरव की बातचीत दिखाई गई, जिसका सही जवाब अभिषेक बजाज ने दिया. उन्हें मौका मिला कि वह किसी खिलाड़ी को कप्तानी की रेस से बाहर कर सकें. अभिषेक ने कुनिका का नाम लिया. अगली फुटेज में अमाल, बसीर और शहबाज को आवेज की निजी जिंदगी पर चर्चा करते दिखाया गया. इस बार गौरव ने सही जवाब दिया और अभिषेक बजाज को बाहर कर दिया. इस फैसले के बाद घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया.

एपिसोड के अंत में कप्तानी की रेस में अब कुछ ही खिलाड़ी बचे. अभिषेक की टीम ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन गौरव के फैसले ने गेम का पूरा समीकरण बदल दिया. वहीं, घर में तान्या और आवेज के आंसुओं ने दर्शकों का दिल छू लिया, जबकि बसीर और आवेज का झगड़ा आने वाले एपिसोड में और बड़ा बवाल खड़ा करने के संकेत दे गया. कुल मिलाकर, यह एपिसोड इमोशन, स्ट्रैटेजी और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर रहा.

