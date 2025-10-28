Advertisement
Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:48 AM IST
BIGG BOSS 19: डबल एविक्शन से सलमान खान भी हुए शॉक्ड, घर से बाहर आते ही बसीर अली बोले- ‘यह तो क्लियर था वो मुझे कभी…’

सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने सीजन 19 में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न से फैंस को शॉक्ड करते हुए आ रहा है. वहीं हाल ही में हुए डबल एलिमिनेशन से हर किसी की आंखे खुली की खुली रह गईं और लोगों का शॉकिंग रिएक्शन उस समय देखने को मिला, जब बसीर अली एविक्ट हो गए. शो से बाहर आने के बाद बसीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘उन्हें उम्मीद थी कि वो फाइनल तक जाएंगे या टॉप 5 या 6 में जरूर होंगे.’ वहीं बसीर ने धीमी मुस्कान को पास करते हुए कहा, ‘यह तो क्लियर था वो मुझे शो जीतने नहीं देते. मुझे ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिलता.’

 

बसीर बोले- ‘किसी ने नहीं किया सपोर्ट’
शो से एलिमिनेशन के बाद बसीर अली ने बाकी कंटेस्टेंट के साथ अपनी तुलना करते हुए कहा कि ‘मैं इस शो के लिए कुछ ज्यादा ही था. मेरी ईमानदारी, मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी शायद इस सीजन के बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा थी.’ वहीं जब उनसे पूछा गया कि घर के भीतर किसने उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा, ‘किसी ने नहीं.’ वहीं निराशा जताते बताया कि उन्हें सभी ने निराश किया है. बसीर ने एविक्शन को लेकर फैंस से कहा कि वो निराश ना हों क्योंकि उन्होंने अपने गेम को पूरी ईमानदारी से खेला है.

सलमान खान के लिए भी था शॉकिंग
नेहल और बसीर अली के डबल एलिमिनेशन से फैंस के साथ-साथ सलमान खान को भी बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर उन्होंने वीकेंड के वार पर कहा, ‘मैं खुद भी काफी हैरान हूं. लेकिन वोटों के आधार पर आप दोनों को सबसे कम वोट मिले हैं, इस कारण से आप दोनों को घर से बाहर जाना होगा.’ वहीं बसीर के बाहर आने से टीवी इंडस्ट्री के कई एक्टर्स को भी हैरानी हुई है. अब देखना ये होगा कि बाकि हाउसमेट गेम में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या नहीं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

