Bigg Boss 19: बाल-बाल बची 16 कंटेस्टेंट की जान, बसीर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

'बिग बॉस 19' के घर में हर दिन बड़ बवाल तय है. शो में कंटेस्टेंट कभी लड़ते तो कभी टांग खिचाई करते नजर आ रहे हैं. बीते हफ्ते हुए वीकेंड के वार में भी कई बड़े खुलासे हुए तो घर में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई. वहीं, अब आने वाले एपिसोड में घर हुई एक बड़ी और गंभीर चूक से पर्दा हटेगा और इसका पता कोई और नहीं बल्कि बसीर अली लगाएंगे. बसीर ही घर में हुई सुरक्षा चूक की ओर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे. यह घटना तब सामने आएगी जब सुबह की नियमित जांच के दौरान बसीर ने पाया कि गैस स्टोव रात भर चालू छोड़ दिया गया था.

सलमान खान के शो में टल गया बड़ा हादसा

रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19' के घर में रात को किसी कंटेस्टेंट ने गैस खुली छोड़ दी, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. घर के कैप्टन बसीर अली को जब इसकी खबर मिली, तो वे गुस्से से आगबबूला हो गए. उन्होंने तुरंत हालात को संभाला और एक खतरनाक हादसा होने से रोक लिया. कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, लेकिन कुछ ने बसीर की चेतावनी को हल्के में लिया और उनकी चिंता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया. अब अपकमिंग एपिसोड में इस लेकर काफी बवाल होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 2 घंटे 41 मिनट की ब्लॉकबस्टर फिल्म धड़कन, क्लाइमैक्स में सुनील शेट्टी की मौत का सीन था; लेकिन इस वजह से मेकर्स ने लिया बदलने का फैसला

घर में मचेगी घमासान

बहस के दौरान कई आरोप-प्रत्यारोप होंगे और बात व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाएगी. बसीर ने कुछ घरवालों पर जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती न मानने का आरोप लगाया, जिससे घर का माहौल और बिगड़ गया. यह घटना दिखाती है कि बिग बॉस के घर में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी भी कितनी जरूरी होती है. बसीर की भावुक अपील और उनका गुस्सा इस बात का संकेत था कि इस तरह की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी.

ये भी पढ़ें: कभी करोड़ों के मालिक थे महाभारत के ‘इंद्रदेव’ सतीश कौल , वृद्धाश्रम में कटे थे आखिरी दिन; दवाई तक के लिए फैलाने पड़े हाथ