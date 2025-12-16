Gaurav Khanna New Announcement: ये है गौरव खन्ना का नया प्रोजेक्ट, जमकर छापेंगे नोट

Gaurav Khanna New Announcement: Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना का फैंस शो जीतने के बाद उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी सवाल कर रहे थे. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो एक और नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं.

नए प्रोजेक्ट का ऐलान

गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया. एक्टर ने वीडियो में बताया कि वो यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रहे हैं.इस बात का ज्यादा आइडिया तो नहीं लेकिन, इस नए सफर में आपका साथ जरूर चाहिए. गौरव के इस पोस्ट के बाद फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और खूब प्यार दे रहे हैं.

खोला यूट्यूब चैनल

गौरव ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है. जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया. इस चैनल का नाम गौरव खन्ना नाम से है. इस चैनल खबर लिखे जाने तक 28 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. इस चैनल का ऐलान करते हुए गौरव ने कैप्शन में लिखा- आप लोगों के लिए सरप्राइज यहां है. आप लोग मेरे साथ हर मुश्किल दौर में खड़े रहे. हर लेसन और प्यार मेरे लिए अहमियत रखता है. मैं आज यूट्यूब पर कुछ नया ओपन करने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल. इसमें हम लोग एक दूसरे से ईमानदारी से बातचीत करेंगे.सब कुछ असली होगा फिर चाहे कहानियां हो या फिर कोई हंसी मजाक या फिर मोमेंट्स.

जीते 50 लाख

गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के विजेता रहे. शो में चमचमाती ट्ऱॉफी के साथ एक्टर को 50 लाख रुपये मिले. फिलाने में गौरव को सपोर्ट करने उनकी वाइफ आकांक्षा भी आई थीं. शो के बाद गौरव ने अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. जिसमें 'बिग बॉस 19' के को-कंटेस्टेंट्स के अलावा कई टीवी के नामचीन सितारों को भी बुलाया.