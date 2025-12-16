Advertisement
trendingNow13043445
Hindi NewsबॉलीवुडGaurav Khanna New Announcement: ये है गौरव खन्ना का नया प्रोजेक्ट, जमकर छापेंगे नोट

Gaurav Khanna New Announcement: ये है गौरव खन्ना का नया प्रोजेक्ट, जमकर छापेंगे नोट

Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना का फैंस शो जीतने के बाद उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी सवाल कर रहे थे. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना
गौरव खन्ना

Gaurav Khanna New Announcement: Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना का फैंस शो जीतने के बाद उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी सवाल कर रहे थे. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो एक और नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं.

नए प्रोजेक्ट का ऐलान
गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया. एक्टर ने वीडियो में बताया कि वो यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रहे हैं.इस बात का ज्यादा आइडिया तो नहीं लेकिन, इस नए सफर में आपका साथ जरूर चाहिए. गौरव के इस पोस्ट के बाद फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और खूब प्यार दे रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

खोला यूट्यूब चैनल

गौरव ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है. जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया. इस चैनल का नाम गौरव खन्ना नाम से है. इस चैनल खबर लिखे जाने तक 28 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. इस चैनल का ऐलान करते हुए गौरव ने कैप्शन में लिखा- आप लोगों के लिए सरप्राइज यहां है. आप लोग मेरे साथ हर मुश्किल दौर में खड़े रहे. हर लेसन और प्यार मेरे लिए अहमियत रखता है. मैं आज यूट्यूब पर कुछ नया ओपन करने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल. इसमें हम लोग एक दूसरे से ईमानदारी से बातचीत करेंगे.सब कुछ असली होगा फिर चाहे कहानियां हो या फिर कोई हंसी मजाक या फिर मोमेंट्स. 

‘देवों के देव महादेव’ की ‘पार्वती’ ने नन्ही परी को सीने से लगाकर दिए पोज, दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक, कपल ने रखा प्यारा सा स्पेशल नाम

जीते 50 लाख
गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के विजेता रहे. शो में चमचमाती ट्ऱॉफी के साथ एक्टर को 50 लाख रुपये मिले. फिलाने में गौरव को सपोर्ट करने उनकी वाइफ आकांक्षा भी आई थीं. शो के बाद गौरव ने अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. जिसमें 'बिग बॉस 19' के को-कंटेस्टेंट्स के अलावा कई टीवी के नामचीन सितारों को भी बुलाया.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav Khanna

Trending news

सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
Maharashtra
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड