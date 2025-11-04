बिग बॉस 19 के विनर बनेंगे गौरव खन्ना? सोशल मीडिया पर लीक हुई पूरी लिस्ट! क्या अभिषेक और फराना होंगे रनर अप कंटेस्टेंट्स?

Bigg Boss 19: सुपरस्टार सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' अब अपने फाइनल के करीब है और घर के अंदर की लड़ाई बाहर भी आ चुकी है. इस बार रोमांच अपने चरम पर है क्योंकि फिनाले से पहले ही शो के विनर का नाम लीक होने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में न सिर्फ कथित विजेता का नाम बताया गया है, बल्कि टॉप-5 फाइनलिस्ट की पूरी लिस्ट भी सामने आ गई है. इस लीक ने फैंस को हैरान कर दिया है और शो की सच्चाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है वायरल पोस्ट में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लिस्ट की फोटो और पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसमें 'बिग बॉस 19' के पूरे सीजन का कथित स्क्रिप्टेड परिणाम दिखाया गया है. इस लिस्ट में न सिर्फ एविक्शन (बाहर होने वाले कंटेस्टेंट्स) का क्रम बताया गया है, बल्कि टॉप-5 फाइनलिस्ट और यहां तक कि शो के विजेता के नाम का भी खुलासा कर दिया गया है. वायरल लिस्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के विजेता (Winner) का नाम गौरव खन्ना बताया जा रहा है.

वायरल हो रही इस पोस्ट में जो कंटेस्टेंट्स टॉप-5 में पहुंचने वाले बताए जा रहे हैं, उनके नाम और उनकी रैंक कुछ इस तरह है -

1.गौरव खन्ना (विनर)

2.अभिषेक बजाज (रनर अप)

3.फरहाना भट्ट (सेकंड रनर अप)

4.अमाल मलिक (थर्ड रनर अप)

5.तान्या मित्तल (फोर्थ रनर अप)

फैंस हुए नाराज, उठाए सवाल

इस कथित लीक के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. कई दर्शक और फैंस इस लिस्ट पर भरोसा करते हुए शो मेकर्स और चैनल पर 'स्क्रिप्टेड' होने का आरोप लगा रहे हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर विनर पहले से ही तय है तो वे वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं.

सच्चाई क्या है?

फिलहाल, चैनल या शो के मेकर्स की तरफ से इस वायरल लिस्ट और लीक हुई जानकारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बिग बॉस एक रियलिटी शो है और विनर का फैसला आमतौर पर दर्शकों के वोटों और शो के फाइनल टास्क पर निर्भर करता है. इसलिए जब तक ग्रैंड फिनाले नहीं हो जाता, तब तक इस वायरल लिस्ट की सच्चाई पर सवालिया निशान बना रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने की संभावना है. असली विनर का पता तो तभी चलेगा, लेकिन इस लीक ने शो के रोमांच को और बढ़ा दिया है.

Disclaimer- 'बिग बॉस 19' को लेकर सोशल मीडिया पर जो विनर लिस्ट वायरल हो रही है, वो आधिकारिक नहीं है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है.