बॉलीवुड

‘बिग बॉस 19’ का फिनाले लीक? इंटरनेट पर वायरल हुई विनर लिस्ट, मेकर्स की स्क्रिप्ट ने उड़ाए फैंस के होश

Bigg Boss 19 Winners List Leaked Script: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को लेकर एक पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि मेकर्स गौरव खन्ना इस सीजन के विजेता बनेंगे.  

Kajol Gupta |Last Updated: Nov 04, 2025, 07:52 PM IST
बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Winners List Leaked Script: सलमान खान का फेमस टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा ह, वैसे खूब चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में तबीयत खराब होने की वजह से प्रणित मोरे के घर से बाहर होने पर घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है. इसी बीच 5 फाइनलिस्टों की एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और विजेता का नाम भी लीक हो गया है, जिसके बाद से शो काफी चर्चा में आ गया है. 

सातवें आसमान पर दर्शकों की एक्साइटमेंट 
'बिग बॉस 19' ने एक नया रुख ले लिया है, जिससे दर्शकों की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर आ गई है. 'बिग बॉस 19' में हर एक कंटेस्टेंट अपना गेम खेलने पर के अंदाज को लेकर चर्चा में बना हुआ है. वैसे तो शो पर कई आरोप लगे थे कि मेकर्स अमाल मलिक की ओर पक्षपाती हो रहे हैं और उन्हें ही शो का विजेता बनाया जाएगा. लेकिन अब 'बिग बॉस 19' के शो से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये साफ बताया गया है कि विजेता अमाल मलिक नहीं बल्कि कोई और कंटेस्टेंट बनने वाला है. पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 'बिग बॉस 19' की स्क्रिप्ट है. 

सोशल मीडिया पोस्ट वायरल
'बिग बॉस 19' से जुड़े कई सोशल मीडिया पेज ने अपने हैंडल से पोस्ट शेयर की, जिसमें बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स के नाम और उनके स्टेटस लिखे हुए थे. स्क्रिप्ट के मुताबिक, गौरव खन्ना शो के विनर बनने वाले हैं और अभिषेक बजाज फर्स्ट रनरअप रहेंगे. उनके अलावा फरहाना भट्ट सेकेंड रनरअप, अमाल मलिक तीसरे रनरअप और तान्या मित्तल चौथी रनरअप रहेंगी. 'बिग बॉस 19' से जुड़ी इस स्क्रिप्ट को शेयर करते हुए यूजर्स ने सवाल किया कि क्यों शो के विजेता और एविक्शन पहले से ही तय होता हैं? हालांकि कुछ सोशल मीडिया पेज इस पोस्ट को पूरी तरह से फेक बता रहे हैं. 

फैंस कर रहे कमेंट्स 
इस वायरल हो रही 'स्क्रिप्ट' पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर ने लिखा 'अगर ये सच है तो मैं बहुत खुश हूं.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'गौरव क्यों? वो कमेंट करने और आदेश देने के अलावा घर में कुछ भी नहीं कर रहा है.' दूसरे यूजर ने लिखा 'देखते हैं, अलग नीलम घर से निकलती है तो ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से सही साबित होगी.' बता दें कि इस सप्ताह 'बिग बॉस 19' से बेघर होने के लिए फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर नॉमिनेटेड हैं.    

TAGS

Bigg Boss 19

